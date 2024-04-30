投資人聚焦Fed利率決策與非農就業報告 黃金價格走勢波動

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-30 02:30

由於交易員展望聯準會 (Fed) 利率決策和美國關鍵就業數據，黃金周一 (29 日) 價格波動。

目前市場預估決策者將在周三 (5/1) 為期兩天的會議結束時重申其在更長時間內維持更高利率的立場。Fed 主席鮑爾先前曾暗示，決策者可能會將借貸成本維持在高位的時間比此前預期久，指出在降低通膨方面缺乏進展，且勞動力市場持續強勁。本周五 (5/3) 公布的美國非農就業數據也將對交易員至關重要。

由於 Fed 青睞的通膨指標在 3 月快速上升，交換市場交易員目前預期 Fed 今年只會降息一次，遠低於年初約 6 次降息 1 碼 (25 個基點) 的預期。較高的利率對黃金來說通常是負面的，因為不支付利息。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示：「市場已經消化了 Fed 不急於降息的情況，不過 Fed 下一步行動演變為升息的可能性很低，這表明聯邦基金預期對黃金市場的影響已經減弱。」

其他消息方面，日元兌美元匯率在觸及 34 年來的最低水準後飆升，外界猜測日本政府將自 2022 年以來首次出手干預，以支撐陷入困境的日元。任何行動都可能使美元走弱，從而可能提振金價。

儘管 Fed 推遲了降息時間表，但金價今年以來已經上漲了 13% 以上，本月稍早創下了歷史新高。過去兩個月黃金的上漲與央行的購買、亞洲市場 (尤其是中國) 的強勁需求以及從烏克蘭到中東的地緣政治緊張局勢加劇有關。