〈財報〉安森美半導體Q1業績亮眼 Q2財測卻黯淡無光

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-29 22:30

安森美半導體 (ON Semiconductor) 周一 (29 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，雖然電動車市場疲軟，但由於成本降低、毛利率保持穩定，該季營收、獲利均超過華爾街分析師預期，不過財測黯淡，均低於預期。

展望未來，安森美預估第二季 (本季) 每股獲利介在 0.86 至 0.98 美元、營收介在 16.8 億至 17.8 億美元，均低於 FactSet 調查分析師預估的每股獲利 1 美元與營收 18.2 億美元。

該公司給出的黯淡財測引發市場對汽車晶片需求復甦延遲擔憂，因為電動車銷售疲軟和客戶庫存過剩將影響其晶片訂單。

安森美替電動車的傳統系統提供晶片，並替攝影鏡頭和感測器等駕駛輔助系統提供支援。該公司的碳化矽晶片也有助擴大電動車業務範圍，其客戶還包括歐洲的福斯汽車。

根據財報，安森美第一季 (截至 3/31) 營收報 18.6 億美元，優於分析師預估的 18.5 億美元、經調整後每股獲利報 1.08 美元，略高於分析師預估的 1.04 美元、該季毛利率為 45.8%，略低於去年同期的 46.8%。

該公司執行長 Hassane El-Khoury 表示：「在過去三年中，我們對業務進行的結構性改革使我們能夠在充滿挑戰的市場環境下保持毛利率。」