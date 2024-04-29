航運巨擘馬士基將分拆旗下拖船公司 市值逾10億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-29 19:22

根據外媒體周一 (29 日) 報導，航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 將於周二 (30 日) 分拆旗下價值逾 10 億美元的拖船公司施維策集團 (Svitzer Group A/S)，分析師預估此舉將讓這家航運巨擘的市值縮水 5% 以上。

根據 6 名研究馬士基的分析師平均預估，施維策集團的價值可能約為 16 億美元，不過分析師們給出的數字相差很大，從 12.9 億美元到 22.9 億美元不等；股權價值估計略低，平均為 12 億美元。

總部位於哥本哈根的馬士基正在分拆其拖船業務。目前，馬士基正在尋求專注於海陸貨櫃運輸的策略。股東每持有一股馬士基股票，將獲得兩股施維策股票，票面價值為 1,000 克朗 (144 美元)。

雪梨銀行 (Sydbank a /S) 分析師 Mikkel Emil Jensen 表示：「對某些人來說，施維策的股票之所以有吸引力，可能是因為它是一家收入和利潤增長穩定的穩定公司。」

施維策在全球市占約 12%，擁有約 450 艘船舶和 4,000 名員工。該公司執行長 Kasper Nilaus 在今年 2 月表示，他希望該公司成為一檔派息股票。