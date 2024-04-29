〈美股早盤〉大型股撐腰 主要指數開高
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-29 21:41
美股主要指數周一 (29 日) 開高，特斯拉、蘋果領漲大盤股，而投資人在美國央行本周稍晚公布最新利率決策之前保持謹慎態度。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 110 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.4%。
美股財報季續跑，本周蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 業績將陸續揭曉，投資人期盼看到更多證據表明，科技公司的亮眼佳績能繼續推動股市上漲。
美股開盤前，標普 500 指數期貨上漲 0.3%、美國 10 年期公債殖利率下跌約 4 個基點至 4.62%，美元走弱。此外，國際油價回落，布蘭特原油交易價格接近每桶 89 美元。美國官員正在努力促成以色列和哈瑪斯之間達成和平協議，以緩解中東緊張政治局勢。
摩根士丹利分析師 Michael Wilson 表示，美債殖利率上升帶來的壓力，令樂觀的財報季黯然失色。外媒彙編的數據顯示，到目前為止，標普 500 指數成分股公司中有 81% 的第一季利潤超過預期。
聯準會 (Fed) 這禮拜即將公布的利率決策，和周五 (5/3) 的非農就業報告也對市場有舉足輕重的影響。Fed 主席鮑爾上次談話表示，決策者把利率維持在高峰的時間可能會比先前預期的更久，他還指出替通膨降溫方面缺乏進展，而且就業市場依然強勁。
外匯方面，日元成為市場焦點，在兌美元匯率跌破 160 美元創下 34 年新低後大幅彈升，引發日本當局進場干預的猜測四起。當局官員對此拒絕置評，同時有外媒援引知情人士消息報導當局有出手干預，支撐疲軟的日元。
截至台北時間周一（29 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 117.26 點或 0.31%，暫報 38,356.92 點
- 那斯達克綜合指數上漲 70.29 點或 0.44%，暫報 15,998.19 點
- 標普 500 指數上漲 18.61 點或 0.36%，暫報 5,118.57 點
- 費半下跌 13.56 點或 0.29%，暫報 4,721.73 點
- 台積電 ADR 下跌 0.98% 至每股 136.95 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.64%
- 紐約輕原油下跌 0.63% 至每桶 83.32 美元
- 布蘭特原油下跌 0.63% 至每桶 88.88 美元
- 黃金下跌 0.13% 至每盎司 2,344.20 美元
- 美元指數跌至 105.71
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 11.70%，至每股 187.98 美元
知情人士透露，特斯拉已經與中國科技巨擘百度 (BIDU-US) 達成合作協議，後者將允許特斯拉獲得其在中國公共道路上收集數據的地圖牌照。據悉，作為雙方協議的一部分，百度也將向特斯拉提供其車道級導航系統。消息人士稱，這筆交易為特斯拉的駕駛輔助系統 FSD 在中國的推出掃清了最後的監管障礙。
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 2.91%，至每股 174.23 美元
歐盟執委會周一 (29 日) 表示，由於蘋果 iPad 作業系統對企業用戶的重要性，歐盟反壟斷監管機構已將其指定為歐盟具有里程碑意義的科技規則「守門人」。蘋果有 6 個月的時間緩衝以遵守 DMA。此前，蘋果的 iOS 作業系統、App Store 和 Safari 瀏覽器已進入約束名單。該規定需要遵守嚴格的義務，旨在確保競爭對手擁有公平的競爭環境，並為使用者提供更多選擇。
達美樂披薩 (DPZ-US) 早盤股價上漲 6.37%，至每股 530.87 美元
達美樂披薩 (Domino"s Pizza) 周一 公布的第一季同店銷售額超過華爾街預期，美國消費者開始加入這家披薩連鎖店精心設計的會員方案和其他促銷產品。達美樂成功地扭轉了外出用餐的低迷趨勢，其會員方案獲得更好的回報，並推出全新的促銷優惠，吸引了厭倦通貨膨脹的消費者來購買其披薩和雞翅。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
美國銀行策略師 Ohsung Kwon 表示，即使沒有降息，繁榮的經濟將繼續支撐美股。他說，這項前提面臨的最大危險是，如果經濟放緩，而通膨仍處於高位。 如果通膨因經濟動能而保持粘性，那對股市未必不利，停滯性通膨才危險。
知名研究公司凱投宏觀認為，人工智慧也將推動美股在短期內持續上漲，但這一泡沫最終將在 2026 年破裂；凱投宏觀預估，未來 10 年美股的回報將低於上一個 10 年，美國股市長期以來的優異表現可能會結束。
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