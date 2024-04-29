〈美股早盤〉大型股撐腰 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-29 21:41

美股主要指數周一 (29 日) 開高，特斯拉、蘋果領漲大盤股，而投資人在美國央行本周稍晚公布最新利率決策之前保持謹慎態度。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 110 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.4%。

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 表示，美債殖利率上升帶來的壓力，令樂觀的財報季黯然失色。外媒彙編的數據顯示，到目前為止，標普 500 指數成分股公司中有 81% 的第一季利潤超過預期。

聯準會 (Fed) 這禮拜即將公布的利率決策，和周五 (5/3) 的非農就業報告也對市場有舉足輕重的影響。Fed 主席鮑爾上次談話表示，決策者把利率維持在高峰的時間可能會比先前預期的更久，他還指出替通膨降溫方面缺乏進展，而且就業市場依然強勁。

外匯方面，日元成為市場焦點，在兌美元匯率跌破 160 美元創下 34 年新低後大幅彈升，引發日本當局進場干預的猜測四起。當局官員對此拒絕置評，同時有外媒援引知情人士消息報導當局有出手干預，支撐疲軟的日元。

截至台北時間周一（29 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 11.70%，至每股 187.98 美元

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 2.91%，至每股 174.23 美元

歐盟執委會周一 (29 日) 表示，由於蘋果 iPad 作業系統對企業用戶的重要性，歐盟反壟斷監管機構已將其指定為歐盟具有里程碑意義的科技規則「守門人」。蘋果有 6 個月的時間緩衝以遵守 DMA。此前，蘋果的 iOS 作業系統、App Store 和 Safari 瀏覽器已進入約束名單。該規定需要遵守嚴格的義務，旨在確保競爭對手擁有公平的競爭環境，並為使用者提供更多選擇。

達美樂披薩 (DPZ-US) 早盤股價上漲 6.37%，至每股 530.87 美元

達美樂披薩 (Domino"s Pizza) 周一 公布的第一季同店銷售額超過華爾街預期，美國消費者開始加入這家披薩連鎖店精心設計的會員方案和其他促銷產品。達美樂成功地扭轉了外出用餐的低迷趨勢，其會員方案獲得更好的回報，並推出全新的促銷優惠，吸引了厭倦通貨膨脹的消費者來購買其披薩和雞翅。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美國銀行策略師 Ohsung Kwon 表示，即使沒有降息，繁榮的經濟將繼續支撐美股。他說，這項前提面臨的最大危險是，如果經濟放緩，而通膨仍處於高位。 如果通膨因經濟動能而保持粘性，那對股市未必不利，停滯性通膨才危險。