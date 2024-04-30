〈貴金屬盤後〉美元走軟 黃金上漲 市場聚焦Fed、非農就業報告

鉅亨網編譯許家華 2024-04-30 06:14

受美元疲軟的推動，黃金價格周一 (29 日) 上漲，焦點轉向聯準會(Fed) 政策會議和本周將公布的美國非農就業數據，以尋找央行利率走向線索。

6 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.4% ，收每盎司 2357.7 美元。

現貨黃金上漲 0.2%，至每盎司 2342.41 美元。

美元兌其他貨幣下跌 0.3%，使得黃金對非美元投資者更具吸引力。

TD 證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示：「黃金市場參與者基本上都在等待本周五的非農就業報告，鑑於通膨黏性和成長彈性的跡象，市場已經在價格上反映 Fed 不應急於降息的看法。」

本月初發布的美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 超出預期，令交易員降低對 Fed 降息的預期。

Fed 為期兩天的政策會議將於 4 月 30 日開始，根據 CME FedWatch 工具，在周三會議結束時，Fed 預計將基準利率穩定在 5.25% 至 5.5%。

較高的利率會降低不孳息的黃金之投資吸引力。

美國非農就業數據也將受到密切關注，以探詢 Fed 更明確的降息舉措。

由於中東緊張局勢降溫，以及美國今年早一些降息的預期消散，黃金價格上周下跌 2.2%。

其他金屬交易

現貨白銀上漲 0.5%，至每盎司 27.30 美元。

現貨鉑金上漲 3.9%，至每盎司 949.71 美元。

現貨鈀金上漲 2.5%，至每盎司 977.75 美元。