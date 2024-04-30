〈貴金屬盤後〉美元走軟 黃金上漲 市場聚焦Fed、非農就業報告
鉅亨網編譯許家華 2024-04-30 06:14
受美元疲軟的推動，黃金價格周一 (29 日) 上漲，焦點轉向聯準會(Fed) 政策會議和本周將公布的美國非農就業數據，以尋找央行利率走向線索。
美元兌其他貨幣下跌 0.3%，使得黃金對非美元投資者更具吸引力。
TD 證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示：「黃金市場參與者基本上都在等待本周五的非農就業報告，鑑於通膨黏性和成長彈性的跡象，市場已經在價格上反映 Fed 不應急於降息的看法。」
本月初發布的美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 超出預期，令交易員降低對 Fed 降息的預期。
Fed 為期兩天的政策會議將於 4 月 30 日開始，根據 CME FedWatch 工具，在周三會議結束時，Fed 預計將基準利率穩定在 5.25% 至 5.5%。
較高的利率會降低不孳息的黃金之投資吸引力。
美國非農就業數據也將受到密切關注，以探詢 Fed 更明確的降息舉措。
由於中東緊張局勢降溫，以及美國今年早一些降息的預期消散，黃金價格上周下跌 2.2%。
同時，路透社調查顯示，分析師上調今年黃金價格預期，預計地緣政治緊張局勢將促使投資者尋求避險資產，並進一步刺激金價創歷史新高。
其他金屬交易
市場分析師 Frank Watson 周一表示，白銀上周下跌 5.2%，隨後在 27 美元關口下方找到買方支撐。
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