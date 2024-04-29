FT：歐盟將調查Meta處理俄羅斯散布假消息措施

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-29 19:44

英國《金融時報》(FT) 周一 (29 日) 援引知情人士消息報導，歐盟執委會將對臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 展開調查，原因是擔心該公司在打擊來自俄羅斯和其他國家的虛假消息方面的措施不夠周延。

據悉，歐盟監管機懷疑 Meta 的內容審查力道不足以阻止可能破壞選舉進程的政治廣告傳播。此舉是歐盟執委會針對大型科技集團採取的最新監管行動，目前歐盟成員國越來越擔心，在 6 月初歐洲議會選舉之前，俄羅斯正在社群媒體上發布虛假訊息，以破壞民主。

不過報導指出，該監管機構不會在聲明中點名俄羅斯，只會提到外國行為者操縱訊息，聲明最快就會在周一發布。對於上述報導，Meta 和歐盟執委會並未立即回應置評請求。

歐盟官員還擔心，Meta 讓用戶標記非法內容的機制不容易取得，也不夠人性化，不符合歐盟的《數位服務法案》(Digital Services Act, DSA)。 《數位服務法案》是歐盟旨在監管線上內容的具有里程碑意義的立法。

知情人士透露，歐盟委員可能會將給 Meta 五個工作天的時間來說明將採取什麼措施來緩解這種情況，或根據 DSA 採取措施威脅這家社群媒體集團。預料歐盟會表示，調查結束的最後期限沒有設定，這將取決於 Meta 的合作意願。