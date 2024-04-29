〈台幣〉壓在32.6元下貶值逾8分 日元貶破160挫至34年新低連動亞幣

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-29 11:11

日元重挫超過 0.8%，貶破 160 元大關，創 34 年來新低，造成主要亞幣連袂走跌壓力，新台幣今 (29) 日盤中再度貶破 32.6 元價位，最低來到 32.645 元，貶值 8.5 分，高低價差僅 5.5 分處在偏弱整理態勢，但匯市買匯力道轉強並未影響台股的上攻氣勢，盤中加權指數大漲超過 350 點。

日元兌美元早盤貶破 160 元大關，法人指出，市場拋售日元會使美元需求增加，另一方面，中東緊張局勢未解、聯準會恐延後降息，均使資金流向美元避風港的力道偏強。

據美國商品期貨交易委員會每周數據，避險基金等交易商在 23 日當周的日元空頭合約超過 18.4 萬，再創歷史新高。

因此，盤中日元重挫在 0.9% 上下，韓元貶值 0.3%，新台幣貶幅相對小在 0.15% 左右，泰銖小貶約 0.05%，星元、人民幣和港幣處平盤附近。