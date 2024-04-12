黃金漲破天還能漲？瑞銀財管：年底前上看2500美元 日圓恐難大幅走強

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-12 13:23

國際金價持續向上，展望未來，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，金價仍有上漲空間，今年年底或觸及 2,500 美元 / 盎司。雖然因加息觀點轉變而再次出現金價暫時下挫的可能性仍存，但認為央行對黃金的買盤可能會繼續。

黃金價格週四上漲 0.5%，自從美國高於預期的 3 月 CPI 數據公佈後，金價收復了週三跌幅的一半。在美國和以色列政府警告伊朗不要發動報復性襲擊的背景下，地緣政治緊張局勢再對金價產生支撐。除了 CPI 數據外，美聯儲 FOMC 紀錄顯示，官員擔心上個月對抑制通膨所取得的進展產生停滯。通常情況下，黃金作為非生息資產，利率上升會使金價下行。

瑞銀財管認為金價仍有上漲空間，今年年底或觸及 2,500 美元 / 盎司。雖然因加息觀點轉變而再次出現金價暫時下挫的可能性仍然存在，但央行對黃金的買盤可能會繼續。投資者可以考慮採取結構化策略，以捕捉黃金的潛在收益，同時避免短期內的金價盤整。

日本央行行長植田和男本週三表示，央行在制定貨幣政策時不會直接對匯率走勢做出反應，否認了市場關於日圓大幅貶值可能迫使其加息的猜測。他告訴議會，政策更多取決於潛在通膨水準——日本央行認為潛在通膨率仍低於 2% 以及工資增長率。今年 3 月，日本央行時隔 17 年來首次加息，結束了八年的負利率時代。但這一舉動並沒能重振日圓，截至昨日美元兌日圓的交易在 153 左右，接近 34 年低點。