日元貶破158！兌台幣驚見32年來最甜價 專家3個理由看日元下探160

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-27 09:58

日元兌美元近來跌跌不休，甚至貶破 158 價位，再寫 34 年新低，台新銀行首席外匯策略師陳有忠點出三個理由，認為日元恐進一步下探 160，日本央行此時介入干預只是「狗吠火車」；根據臺銀牌告匯率顯示，日元兌新台幣 26 日現鈔賣出價也出現 0.2116 元的甜甜價，改寫 32 年新低，陳有忠直言，有換匯需求的民眾不用再等了，現在就是好買點，可把握月底這幾天的換匯好時機。

日元兌美元貶勢煞不住 下探 160 關鍵價位

日本央行宣布政策利率按兵不動，使得日元 27 日繼續貶破 158 日元兌 1 美元，創 34 年來新低，陳有忠表示，市場解讀日銀態度仍偏鴿派，儘管官員近來頻頻口頭警告，但也未進一步干預市場，若當局不實際施行干預措施，預期近期仍將「跌跌不休」。

日本央行 3 月祭出 17 年來首次升息，擺脫負利率政策 (NIRP)，但日元出乎市場意料不升反貶，陳有忠分析，日元接下來依舊是易貶難升，主要有三大原因，第一，美元居高不下，聯準會降息時程恐遞延，美日間仍有龐大的利差，使得投資人仍拚命做多美金、做空日元，國際盤套利風氣盛行，因此，不利日元接下來的走勢。

第三，根據 CFTC 的日元期貨數據顯示，非商業空頭部位已攀至 15.7 萬口，因此，日本央行不敢貿然進場干預，現在進場也只是浪費銀彈，如同把錢丟到大海、狗吠火車 (徒勞無功)，日銀只能以拖待變，靜待美元大幅回落的時機。

美國稍早公布第一季經濟成長率意外放緩且通膨高於預期，聯準會 FOMC 會議下周三、四登場，投資人關注會後主席鮑爾的談話，是否轉向鷹派，或是維持下半年降息的論調，將牽動資本市場多空走向。

從上述三項理由來看，陳有忠認為，日元兌美元這波貶勢恐止不住，續創 34 年新低，甚至一路下探 160 關鍵價位。

換匯不用再等了！日元兌美元出現 32 年來最甜價

至於日元兌新台幣方面，陳有忠直言，現在已經是 32 年來新低，0.21 字頭是好買點，接下來有赴日旅遊計畫的民眾，換匯不用再等了，要進一步跌到 0.20 字頭的空間有限。

若以去年 12 月 14 日波段高點 0.2242 元來看，兌換新台幣 5 萬元的旅費，約可換得 22 萬 3015 日圓，若以今年 4 月 26 日收盤價 0.2116 元來換匯，約可換得 23 萬 6294 日圓，僅 4 個多月的時間，就可多換 13279 日圓，相當於多吃 13 碗拉麵（一碗約 1000 日元），讓哈日族直呼超划算、只好再飛日本一趟了。

展望未來匯市，陳有忠指出，在確定降息前，仍將是強勢美元的天下，無論是日元、台幣或韓元，主要亞幣走勢偏貶，而新台幣短線受到內外夾擊，外資 4 月迄今已賣超台股逾 1800 億元，並偏向匯出，對內則有 520 新政府就職的壓力，他認為，台幣暫無翻身的空間。