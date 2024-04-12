日圓貶破153政府官員卻仍未出手阻貶？日媒分析直指「1原因」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-12 17:21

日本 5 年期國債殖利率今 (12) 日攀漲 1 個基點至 0.49%，超過去年 11 月 1 日創下的前高 0.485%，並創 2011 年來新高，主要受到市場猜測日本央行 (BOJ) 將提高利率來阻止日圓持續走貶，隔夜指數掉期價格定價也顯示，日本利率年底前將上升至 0.3%。

日圓兌美元匯率周四 (11 日) 貶破 153 日元大關，創 34 年新低，主要因為市場預期日本和美國之間的利差將繼續擴大，雖然日本政府官員加強口頭警告，卻無實際阻貶作為。

美國勞工部周三 (10 日) 公佈的 3 月份消費者物價指數 (CPI) 中，扣除食品和能源的核心 CPI 年增 3.8%，超乎市場預期，令日圓周四加速走貶。美國周三數據也讓聯準會 6 月啟動降息的預期迅速消退，美元兌其它貨幣全面升值。

市場原本一直認為日本外匯防線為 152 日圓，但周四貶破 153 日圓後，日本阻貶作為仍一如既往地只停留在口頭階段。

目前市場聚焦日本政府將於何時真的出手阻貶，三菱 UFJ 信託銀行資金外匯部的市場營業課課長酒井基成表示，152 日圓的外匯干預底線一下子就被突破了，目前正處於何時進行阻貶都不奇怪的局面，市場上的警覺正在增強。

日本政府和日本央行阻貶的匯率水準也成為焦點，岡三證券資深策略師武部力表示，若進行阻貶，會以 152 到 153 日圓作為防線，若不干預，日圓可能會加速貶值。

很多觀點認為 153 日圓左右是下一道防線，野村證券首席外匯策略師後藤祐二朗指出，若不干預，日圓到 4 月中恐貶值至 155 圓。

日本政府和央行上次實施外匯干預是在 2022 年，一共三度進場阻貶，首次發生在 2022 年 9 月 22 日，當時是 1 美元兌 145 日圓，阻貶後一度回升 5 日圓，但隨後兩周日圓再次跌至 145 日圓附近。

2022 年 10 月 21 日，日本政府再次果斷阻貶，使得原本處於 151.94 日圓的匯率一度走升到 144 日圓左右，同月 24 日的再次干預，也成功阻止日圓再度貶值。

另一方面，也有很多觀點認為此次阻貶的效果不會持續，因為美國 10 年期公債殖利率周三一度觸及 4.5% 左右，高於 2022 年阻貶的 4.2% 左右。此外，日本國內投資人買入美元的需求也根深蒂固，理索納銀行的田中春菜顧問指出，進口企業目前對於美元有很強的需求。