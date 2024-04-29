谷月涵：台、美股資金面瀕極限風險偏高 人民幣貶值壓力更勝日元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-29 13:27
關於台股 5 月是否能站穩 2 萬點，寬量國際 (QIC) 策略長、有台灣先生之稱的谷月涵 (Peter Kurz) 今 (22) 日表示，台、美股市近期都在測試能否維持現在的位置，從貨幣供給及市值比例來看，全世界股市都到了極限，風險較高，雖不代表一定會跌，未來 1 到 2 年下跌的機率較大；至於日元匯率跌跌不休，谷月涵進一步指出，人民幣有更大的貶值壓力，恐連動日元、新台幣等其他亞幣。
寬量國際今天舉行第二季投資說明會，談及台股盤勢，谷月涵說，有其基本的力量，分別為二大原因，第一是人工智慧 (AI) 題材，第二是台灣資金充沛，雖無法確認資金來源，但相信很多是從中國市場流過來的。
谷月涵認為，目前看來，台股市場熱度還是很可觀，動能仍在，AI 是目前很大的題材，可以吸引大量資金，但若 AI 股繼續漲上去，可能有泡沫跡象，一旦股市下跌，AI 類股會跌更多。
至於台股能否站穩 2 萬點，谷月涵表示，如果台股可以再創新高，就代表能夠繼續上漲，他無法預測 2 萬點盤整會持續多久，不過，目前台灣及美國等股市都在測試能否維持現在位置。
谷月涵進一步指出，上周 Google、Meta 等大型科技公司都表示要繼續投資 AI 晶片，激勵相關概念股表現，目前來看沒有過熱問題，不過，最近國內外股市都開始轉往其他產業發展，包括傳產、金融股等都開始有表現，另外受到匯率貶值壓力，台灣資產股也獲投資人布局。
日元兌美元近期貶勢不止，續創 34 年新低，谷月涵坦言，他不了解為何日本央行先前不升息，可能因為日本好不容易從 30 年的產業空洞化時代走出來，寧願維持一些通貨膨脹壓力，也不願放棄成長的機會。
不過，寬量國際另一份研究發現，人民幣有更大的貶值壓力，因為與美元利差越來越大，一個是升息、一個是要降息，美中貿易關係也拉得比較遠。如果人民幣貶值，日元、新台幣走勢都會受影響，為了避免亞洲貨幣遇到這樣問題，Fed 可能會考慮早一點降息。
谷月涵分析，聯準會先前一直升息時，對股市有利，維持高利率不見得是壞事，但與以前截然不同的是，美元轉強代表高利率政策開始吸收一些國外資金。聯準會先前已經被批評因應通膨速度太慢，如果明年經濟衰退，聯準會可能又會被批評，因此，他們一直想找機會降息。
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