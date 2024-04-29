公勝財顧「財富管理前瞻論壇」傳授AI、大數據如何幫你理財

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-29 09:06

面臨高通膨、升息壓力等因素，財富管理難度日益增高，公勝財富管理顧問公司日前舉辦「2024 財富管理前瞻論壇」，邀請各領域專業學者剖析 AI、大數據等智能理財、財富傳承、家族信託等趨勢，並提出如何透過相關的機制，讓每個家庭的資產做到更完善且安全的規劃與配置，進而達成財富傳承與資產保全的目標。

公勝財顧總經理蔡聖威表示，透過適切的機制與規劃，每個家庭的資產都能得到更完善且安全的配置，進而保障家族財富的傳承與發展，是其所肩負的責任。

兩天的論壇活動分別針對財務顧問在市場的價值與對客戶的效益進行分享，由公勝財顧多位執行顧問上台分享相關個案，並透過在定位財務顧問的價值中，協助客戶做好財務規劃管理，藉由訪談瞭解客戶整體的財務狀況、找出財務缺口或需求落差，再提供專業建議以協助客戶達成人生的財務目標。

論壇中也同時邀請了企業知名財務顧問郝旭烈主講「財務顧問的價值主張與商業模式創新」、遠東國際商業銀行信託部部長田念昕以「以信託建構企業與家族傳承的堅實橋梁​」，分享全方位安養信託規劃可以達到理財規劃、資產管理、安養信託，維護客戶最大利益，協助客戶做好資產管理，以達成各項財務目標。

此外在本次論壇的第二天更聚焦於 AI、大數據時代來臨所對財務顧問的挑戰、機器人如何協助財富管理領域等各項應用。本次很榮幸邀請到包含永續金融與影響力投資學院王儷玲院長主講「人工智慧在財富管理與保險業之趨勢與應用」，與阿爾發金融科技楊琇惠董事長以「錢進 AI，財有未來」講述 AI 對業發展之影響，以及台灣機器人理財發展與金融理財服務應用。

在論壇尾聲由財經 M 平方 Vivianna 研究經理帶來「財富管理新思維─從總經出發分析最佳資產配置與財富管理策略」，講述總經如何幫助資產配置、科技在循環下扮演的角色，以及分析 2024 年全球總經趨勢。