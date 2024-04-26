〈美股早盤〉微軟、Alphabet上季亮眼業績帶動 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-26 21:41

美股主要指數周五 (26 日) 開高，主因是 Google 母公司 Alphabet 和微軟公布強勁的上季業績提振成長型股票，Alphabet 市值超過 2 兆美元。與此同時，美國最新重磅通膨數據緩解了利率上升的擔憂。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 1.5%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲近 0.5%。

美國商務部公布數據顯示，3 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.7%，高於市場預期的 2.6% 與前值 2.5%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。

聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 3 月核心 PCE 年增 2.8%，高於市場預期的 2.6%，與前值持平；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。

同日公布的另一份數據顯示，美國 3 月個人支出月增 0.8%，高於預期的 0.6% 與前值持平，而經通膨調整後月增 0.5%，與上修後前值 0.5% 持平； 3 月個人收入月增率從 2 月的 0.3% 升至 0.5%，符合預期。

南韓銀行金融首席投資策略師 Steve Wyett 說：「從某種意義上說，這是一個很好的數字，不會損害 Fed 對通膨正朝著正確方向發展的信心，但並不一定會增加他們對通膨在可持續基礎上朝著 2% 目標前進的信心。」

Boock Report 作者 Peter Boockvar 認為，消費者繼續消耗儲蓄消費，通膨數據大致符合預期，這也是為什麼通膨幾乎沒有什麼變化的原因。

截至台北時間周五（26 日）22 時許：

焦點個股：

威騰電子 (WDC-US) 早盤股價上漲 1.73%，至每股 70.64 美元

威騰電子 (Western Digital) 上季財報優於預期。具體來看，威騰電子 2024 會計年度第三季營收年增 14% 至 34.6 億美元，優於市場預期的 33.5 億美元；每股獲利（EPS)報 0.63 美元，遠超市場預期的 0.15 美元。展望未來，威騰電子估第四季（本季）營收介在 36 億至 38 億美元、每股獲利介在 0.9-1.2 美元。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 2.80%，至每股 410.23 美元

微軟第一季的總營收為 618.6 億美元，年增 17%，超出先前指引的增幅 14.5%，高於市場預期的 608.7 億美元；調整後每股盈餘 (EPS) 為 2.94 美元，較去年同期成長 20%，高於市場預期的 2.82 美元。上季智慧雲業務部門營收年增 21% 至 267 億美元，超出市場預期的 262.5 億美元。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 10.65%，至每股 172.62 美元

Alphabet 第一季總營收 805.4 億美元，較去年成長 15% 創 2022 年初以來最快成長速度，並高於市場預期的 790.4 億美元。調整後每股盈餘 (EPS)1.89 美元，年增 61.5%，超預期的 1.53 美元。此外，董事會史上首次批准派發每股 0.2 美元的現金股息，而且打算在未來都持續支付季度現金股息，還授權額外回購 700 億美元股票。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 PCE 年增率報 2.7%，預期 2.6%，前值 2.5%

美國 3 月 PCE 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 3 月核心 PCE 年增率報 2.8%，預期 2.6%，前值 2.8%

美國 3 月核心 PCE 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 3 月個人收入月增率報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.3%

美國 3 月個人支出月增率報 0.8%，預期 0.6%，前值 0.8%

美國 4 月密大消費者信心指數終值預期 77.9，前值 77.9

華爾街分析：

美銀以 Michael Hartnett 為首的策略師們表示，美股將繼續依賴少數幾隻大盤股來指引方向，直到實質利率上升引發對經濟衰退的擔憂。