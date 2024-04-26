德國戴姆勒卡車公司將面臨逾7千名美國工人罷工
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-26 20:10
路透周五 (26 日) 報導，德國戴姆勒卡車 (Daimler Truck) 必須在周五前與美國南部 6 間工廠的 7,300 多名時薪員工簽訂新的勞動合約，否則將面臨美國聯合汽車工會 (UAW) 成員的罷工。
美國聯合汽車工會主席范恩 (Shawn Fain) 本周稍早時在一次線上演講中說，工人正在尋求戴姆勒提高薪資、調整生活成本制度以及更好的工作保障。
范恩當時說：「戴姆勒工人的薪水沒有跟上。工人會為他們應得的報酬而來。在新的 UAW，我們不接受讓步。我們為每個人提高標準，為我們應得的東西而戰，我們不怕罷工來爭取。 」
范恩計劃在美東時間晚上 10 點 (台灣時間 27 日早上 10 點) 舉行記者會並在當天午夜時間截止前，考慮是否發起罷工行動。
在范恩的領導下，UAW 一直在積極為其成員尋求公司大幅加薪和其他讓步。去年秋天，UAW 在底特律三大汽車製造商——通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US) 和 Stellantis(STLA-US)——獲得了大筆支出，包括在新勞資協議的有效期內加薪 25%。
在生產 Freightliner 和 Western Star 卡車以及 Thomas Built 巴士的戴姆勒卡車公司，位於北卡羅來納州的四家工廠以及喬治亞州和田納西州的零件倉庫約 96% 的工人 3 月份投票批准罷工。
該工會已向美國國家勞動關係委員會 (NLRB) 提出指控，稱戴姆勒卡車公司違反工人權利和聯邦勞動法，而且沒有真誠地進行談判。
對於上述報導，戴姆勒卡車未就此事回應置評請求。
自從去年秋天與底特律三巨頭達成協議以來，UAW 已經把努力目標轉向組織十多家沒有加入工會的汽車製造商在美國的工廠。
UAW 上周在福斯汽車 (Volkswagen) 位於田納西州查塔努加 (Chattanooga) 的一家工廠取得了歷史性勝利，而賓士集團 (Mercedes) 位於阿拉巴馬州萬斯 (Vance) 的一家工廠的工人將在 5 月 13 日那一周投票決定是否加入工會。
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