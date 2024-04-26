Fed鷹派立場蔓延其他央行 花旗、小摩估利差交易將復甦
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-26 19:40
花旗集團 (C-US) 和摩根大通 (JPM-US) 策略師表示，隨著鷹派立場從聯準會 (Fed) 蔓延到許多開發中國家央行，新興市場貨幣將對套利交易者具吸引力。
花旗策略師 Dirk Willer 在一份報告中寫道，過去曾預估處在高峰的新興市場利差交易 (Carry Trade) 可能會在今年中期結束，但現在狀況看起來不太可能發生，反而會讓利差交易更具吸引力。鷹派態度已從 Fed 蔓延到許多新興市場央行，這在美元走強的環境中並不罕見。
兩家投行策略師表示，最明確的舉措來自巴西央行，該行取消降息 2 碼 (50 個基點) 的指引，轉而建議放慢寬鬆步伐。但不只是巴西，即使是那些能夠而且或許應該更加依賴歐洲央行 (ECB) 的中歐和東歐國家的央行，也在傾向 Fed 日益謹慎的態度發表談話，而非依照 ECB 更為溫和的措辭。
印尼央行本周出人意料地將基準利率上調至創紀錄高點。這次升息可能為亞洲其他新興國家的央行定下基調，這些國家在等待 Fed 開始轉向寬鬆政策的同時，不得不加強貨幣防禦。
本周美國公布的數據促使交易員削減對美國降息的押注，目前交換利率交易員預估，Fed 在 2024 年全年只會降息約 33 個基點 (約 1 碼)，遠低於其在年初預料的逾 6 次 1 碼的降息幅度。
摩根大通分析師也表示，利差交易在新興市場仍很重要，是區分貨幣表現的關鍵因素。
包括 Jonny Goulden 在內的小摩策略師在一份報告中寫道：「隨著我們的風險偏好指數顯示出超賣狀況，新興市場外匯正變得越來越有吸引力。對於看漲新興市場外匯的觀點來說，目前的環境並不壞。」
下一篇