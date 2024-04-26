〈航運指數〉歐美長程線運價漲15%上下 推升SCFI強彈近10%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-26 16:18

上海航交所今 (26) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周反彈 171.09 點至 1940.63 點，一舉彈升 9.66%，四大長程航線運價連袂反彈，歐美線漲幅均在 15% 上下。

歐洲線本周運價強彈 329 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2300 美元，漲幅高達 16.69%。

地中海線每 TEU 來到 3235 美元，上漲 187 美元，漲幅 6.13%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價飆升 590 美元至 4661 美元，漲幅 14.49%，美西線每 FEU 報價 3602 美元，上漲 427 美元，反彈 13.45%。

貨攬業者指出，由於船公司依慣例在中國五一長假減班，有利運價支撐，再加上目前正處在未來一年船公司和大型貨主長約議定的最後階段，船公司顯然也有努力守住一定水準運價的態度。