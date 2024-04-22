〈焦點股〉海空族群均有撐 這2檔海運股連袂漲逾3%

長榮估算，紅海危機和巴拿馬運河缺水二大事件，可將供給增幅和需求增幅互抵多達 5%，亦即今年的供過於求的疲弱結構有望較原市場預期的好。

全球大型海運公司已有 8 家喊出 5 月將加收綜合費率附加費 (GRI)，儘管全球經濟復甦前景仍不穩，不見得收得足，但以伊衝突後續的不確定性仍高，有助運價下檔支撐。