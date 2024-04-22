〈焦點股〉海空族群均有撐 這2檔海運股連袂漲逾3%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-22 12:32
貨櫃航商長榮 (2603-TW) 直指紅海危機的影響時間較原本預期更長，朝第二季遞延；同時，以伊衝突造成中東緊張局勢更加劇，市場都在關注海運供應鏈瓶頸是否再起，激勵航運族群今 (22) 日盤中有撐。
盤中國內散裝航商龍頭慧洋 - KY(2637-TW)、長榮漲幅在 3% 上下，萬海 (2615-TW) 漲逾 2%，陽明 (2609-TW)、華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 也穩在盤上，反映運價、機票價格、空運貨運價格均有支撐力。
長榮估算，紅海危機和巴拿馬運河缺水二大事件，可將供給增幅和需求增幅互抵多達 5%，亦即今年的供過於求的疲弱結構有望較原市場預期的好。
全球大型海運公司已有 8 家喊出 5 月將加收綜合費率附加費 (GRI)，儘管全球經濟復甦前景仍不穩，不見得收得足，但以伊衝突後續的不確定性仍高，有助運價下檔支撐。
貨攬業者指出，船公司捍衛 5 月即將簽訂的長約價格態勢明確。
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