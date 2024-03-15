〈焦點股〉長榮大方配息10元仍造成失望賣壓 海運股連袂跌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-15 09:59

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 公布去年每股純益 (EPS)16.7 元，連續 3 年賺超過 1 個股本，董事會通過擬配發每股現金股利 10 元，配息率近 60%，優於市場預期的 50% 左右，不過，盤面上仍湧現投資人的失望賣壓，早盤一度重挫超過 8%，海運族群連袂下跌，台驊投控 (2636-TW)、萬海 (2615-TW) 跌逾 3%，陽明 (2609-TW) 也跌 2% 之上。

長榮去年合併營收 2767.15 億元，營業毛利 499.3 億元，營業利益 347.5 億元，稅後純益 353.37 億元，年減 89.43%，EPS 16.7 元，仍是連續 3 年賺超過 1 個股本。

儘管市況趨於嚴峻，長榮去年第四季仍繳出獲利成績，單季稅後純益 32.93 億元，EPS 1.56 元，在海運業者中屬資優生。

而長榮董事會也決議，擬配發每股現金股利 10 元，合計大方配息共 214.39 億元；長榮說明，配息 10 元主要是綜合考量未來經營環境與營運需求、資本支出規劃和股東權益，現金殖利率仍超過 5%。

除了長榮，萬海也已公布配息政策，萬海全年稅後淨損 57.96 億元，每股虧損 2.07 元，其中，第四季單季稅後淨損 38.77 億元，每股虧損 1.39 元，但為兼顧長期股東利益，萬海董事會決議每股擬配現金股利 1.5 元。