〈貨攬三雄看貨運〉台驊料美國線簽約價優去年 海運下半年轉強

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-08 18:59

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今 (8) 日公布 3 月合併營收達 16.75 億元，月增 22.61%，年增 39.93%，創 2022 年 9 月以來新高，推升第一季合併營收 46.56 億元，年增 38.35%，展望後市，台驊指出，美國線合約於本月陸續展開談判，由於今年貨量回穩，加上紅海不穩定性仍高，預期簽約運價可望優於去年，有利下半年海運營運展望。

台驊說明，海運事業部因工作天數回復正常，加上業務團隊積極攬貨，3 月營收達 9.45 億元，月增 23.85%，年增 63.33%

台驊觀察到，美國經濟動能維持強勁，消費力道回升，廠商也逐步走出 2023 庫存陰霾，並重新建立零售庫存，帶動中國農曆年後工廠接單出貨漢復工狀況優於預期，使歐美航線運價下跌幅度緩和，運價仍較去年同期倍增。

空運方面，台驊說明，受惠中國電商出貨量暢旺，加上歐、美需求較去年增加，回補庫存態勢明確，空運事業團隊 3 月完成多趟包機業務，整體量價皆較上月成長，月營收為 3.74 億元，月增 30.63%，年增 30.46%。

而隨著遠東至歐洲及地中海運運價較去年同期倍增，台驊鐵路事業部接單暢旺，3 月營收約 0.98 億元，其中，通往重慶、成都班列接單皆已呈滿艙狀態，依目前接單能見度，第二季預計將與第一季持平，處淡季不淡。

展望後市，台驊認為，隨著海運貨量回穩，加上紅海海域不穩定性仍高，美國線合約今年簽約運價可望優於去年，有利下半年海運市況；而 AI PC 預計將於下半年展開換機需求，同時電動車市場競爭白熱化，鋰離子電池及相關車用零組件拉貨動能提升，皆有利於空運業務。

此外，台驊子公司韻驊 5 月將展開營運，主要經營房屋租賃業務，董事長顏益財主要是看好疫情後新創公司激增、營業模式轉變，推動共享辦公室租賃業務並活化自有資產效益。