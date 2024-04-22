〈星展推四大聯名卡〉饗樂生活卡權益再加碼 攜虎航、KKday推獨家優惠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 18:11

星展銀行 (台灣) 攜手王品集團、威秀影城、PChome、HAPPY GO、喜憨兒基金會等各領域領導品牌，推出四大聯名卡，其中，廣受年輕人喜愛的「饗樂生活卡」不僅維持王品、威秀影城等權益，並攜手台灣虎航祭出購票最優 88 折及回程免費 15 公斤的託運行李優惠，另外還有與 KKday 合作，提供二大獨家權益優惠。

星展銀行 (台灣) 消費金融處支付暨存放款部主管林群凱說明，「星展饗樂生活卡」除提供國內外一般消費每新台幣 30 元享 1 點活利積分外，於王品集團指定餐廳、威秀影城刷卡消費還可享雙倍紅利；卡友禮遇除了保留獨家威秀購票 6 折起，還有王品集團指定餐廳平日 9 折、首年生日當月享平日套餐買一送一禮遇，和次年起生日當月享平日套餐第二客半價優惠。

根據星展內部數據顯示，35 歲以下的年輕族群近半年曾使用信用卡在線上旅遊平台消費之比例，約為其它年齡層的 2.3 倍，而購買廉價航空機票的比例約為其它年齡層的 1.6 倍。

因此，「星展饗樂生活卡」根據年輕族群需求新增 2 家策略夥伴，結合亞洲最大旅遊體驗平台 KKday，獨家提供全站商品最優 8 折、日本自組團最優 94 折，並與台灣最大低成本航空台灣虎航合作，卡友可享全航線購票最優 88 折，以及回程免費 15 公斤的託運行李優惠，堪稱是獨家優惠。

慶祝新卡上市，即日起至 5 月 31 日前，「星展饗樂生活卡」卡友於威秀影城可用 1 元加購價購買中杯可樂加小杯爆米花，於王品集團旗下餐廳綁定王品瘋美食「瘋 Pay」電子錢包消費付款，則再享平日 10% 瘋點數回饋。

迎接電商和網購消費趨勢，「星展 PChome Prime 聯名卡」除了提供國內一般消費享 0.5%、國外消費享 1.5% 的聯名點數，於 PChome 24h 購物站內一般消費還享天天 4% 優惠，每逢週四再加碼至最高 6% 回饋，成為市場上站內回饋最優的電商聯名卡。

「星展 HAPPY GO 聯名卡」則串連擁有 1100 萬會員的 HAPPY GO 點數生態圈，提供一般消費每滿新台幣 100 元享 HAPPY GO 點數 1 點，於超過上萬家的 HAPPY GO 特約商店消費享 2 倍點數、於遠東集團旗下通路消費再享最高 3 倍累點回饋。