〈星展推四大聯名卡〉饗樂生活卡權益再加碼 攜虎航、KKday推獨家優惠

「星展 HAPPY GO 聯名卡」則串連擁有 1100 萬會員的 HAPPY GO 點數生態圈,提供一般消費每滿新台幣 100 元享 HAPPY GO 點數 1 點,於超過上萬家的 HAPPY GO 特約商店消費享 2 倍點數、於遠東集團旗下通路消費再享最高 3 倍累點回饋。