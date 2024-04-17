〈星展投資展望〉Q2債優於股 看好3-5年A/BBB評級投資等級公司債

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-17 17:05

星展銀行今 (17) 日發布第二季投資展望，財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，股市方面維持相對看淡，看好固定收益表現，尤其是投資等級公司債，年化收益率仍有約 5% 的水準。考量美國財政赤字問題可能導致公債收益率曲線陡峭，因此持續看好存續期間介於 3 至 5 年且評級為 A/BBB 的信貸。

儘管市場對美國聯準會 (Fed) 降息的預期已經從今年初的七次，降至目前的三次，但風險性資產尤其是股市持續走升，星展看好的主題包括科技、人工智慧 (AI) 和低調奢華等產業均有良好的表現。另一方面，黃金的強勁走勢也有助於投資組合的表現。

除非通膨再次意外上揚，在美國經濟軟著陸的情境下，緩慢的降息將有利於股票和信貸市場的表現，因此，星展仍然認為應持續投資，將閒置資金布局於均衡多元化的投資組合當中。

股市部分，陳昱嘉表示，企業獲利強勁和買回庫藏股措施將支持美股擴大漲勢；中國股市可望受惠於官方推出支持成長的政策；至於日股與歐股，星展分別維持中立和看淡的觀點。

星展指出，應選擇具有穩固經濟護城河獲利的企業，這些企業應包括非科技相關的產業，因為我們觀察到機會已擴散到其他產業，特別是能源和醫療保健。