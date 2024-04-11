星展看強震對台影響不大 GDP估維持3.5% CPI上調至2.2%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-11 19:25

星展銀行今 (11) 日發布今年第二季經濟展望，首席經濟學家馬鐵英表示，考量花蓮強震，將台灣第二季經濟成長預測值由 4.3% 小幅下修至 4.2%，但第三季由 3% 上調至 3.1%，全年仍維持 3.5%，認為地震對台灣半導體或製造業影響不大；不過，4 月電價上漲將推升整體物價，今年消費者物價指數 (CPI) 年增率預測值從 1.7% 上調至 2.2%。

馬鐵英說明，此次花蓮強震並未造成主要半導體公司生產設施的重大損害，很快就恢復生產作業，相較 1999 年的 921 大地震，對供應端的影響小很多。此外，台灣半導體及整體製造業的存貨銷售比率仍維持在 1.0 的歷史水準之上，代表企業有足夠的庫存來應對當前情況。

馬鐵英進一步指出，星展認為地震不會改變台灣經濟整體復甦軌道，經濟將延續之前的判斷，呈現溫和復甦，在 AI 題材支撐下，全球半導體需求持續攀升，台灣作為主要的晶圓代工基地，將是最主要的受惠對象，因此將可看到電子業出口成長表現。

星展對於通膨預測相較年初有較大的修正，考量台灣電價上漲，馬鐵英表示，今年四個季度 CPI 都有上修，第二季到第三季約為 2.3%，第四季則回落至 1.9%，總體來說，全年 CPI 預測進一步上修的可能性還是存在的，甚至可能比現在預估的 2.2% 還要更高。