邁向淨零！環部：全國惟一官方氣候資訊公開平臺 今地球日上線
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-22 15:56
「淨零排放」、「溫室氣體」等關鍵字網路聲量持續飆升，為落實氣候變遷因應法強化資訊公開公眾參與機制，今 (22) 日適逢地球日，環境部「氣候資訊公開平臺」正式上線（https://www.cca.gov.tw/info/）為惟一氣候法定資訊之專責網站，除打造氣候政策資訊透明公開及公眾參與管道，並提供雙語資訊，與國際接軌。
環境部氣候署改版之官網亦於今日上線，另整合「氣候公民對話平臺」（https://www.cca.gov.tw/climatetalks/）等對外網站，提供民眾最新最正確的氣候資訊，且致力於將網站資訊雙語化，讓我國氣候治理成果接軌國際。
「氣候資訊公開平臺」，提供中央到地方有關溫室氣體減量及氣候變遷調適各階段文件，囊括國家因應氣候變遷行動綱領、階段管制目標、六大部門減量行動方案、國家調適行動計畫、國家溫室氣體排放清冊，乃至於地方政府減量成果，仿照「環評書件查詢系統」分門別類，便於各界查詢。
為推動公民參與，各級政府召開之氣候法定公開會議均應於會前公開於平台，各界得藉由該網站獲得完整、正確資訊，並得於文件草案徵詢意見期間，線上提供意見及報名。此外，該平臺亦提供各級政府機關，得藉以刊登其舉辦之氣候變遷相關研討論壇、公聽座談、溝通說明及修法研商會議資訊，讓民眾一站掌握各類最新會議訊息，促使公眾參與及提升能力建構。
為降低民眾查詢氣候資訊的門檻，整併原有的 3 網站。以互動式圖表，讓民眾得以清楚掌握我國及六大部會減碳新成果，以及 2050 淨零路徑十二項關鍵戰略推展情形，並得線上發表意見，實踐氣候公民對話。此外，該平台也建構雙語化環境，提供英文版之網頁資訊，並公布接軌國際公約文件之英文版本，擴大資訊公開範疇及國際連結效益。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇