邁向淨零！環部：全國惟一官方氣候資訊公開平臺 今地球日上線

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-22 15:56

「氣候資訊公開平臺」，提供中央到地方有關溫室氣體減量及氣候變遷調適各階段文件，囊括國家因應氣候變遷行動綱領、階段管制目標、六大部門減量行動方案、國家調適行動計畫、國家溫室氣體排放清冊，乃至於地方政府減量成果，仿照「環評書件查詢系統」分門別類，便於各界查詢。

為推動公民參與，各級政府召開之氣候法定公開會議均應於會前公開於平台，各界得藉由該網站獲得完整、正確資訊，並得於文件草案徵詢意見期間，線上提供意見及報名。此外，該平臺亦提供各級政府機關，得藉以刊登其舉辦之氣候變遷相關研討論壇、公聽座談、溝通說明及修法研商會議資訊，讓民眾一站掌握各類最新會議訊息，促使公眾參與及提升能力建構。