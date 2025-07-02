凱基銀攜誠品推聯名卡目標30萬張 吳旻潔：紅、綠卡面致敬父親

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-02 19:05

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凱基銀行攜手誠品推出「凱基誠品聯名卡」，提供卡友誠品生活、行旅、書店、酒窖、線上商城及電影院等六大生活場域天天最高 7% 回饋，同時再享會員點數累積，誠品目前擁有 400 萬會員，凱基銀行總經理林素真訂出 30 萬卡的發卡目標，首年希望先衝到 15 萬張。誠品董事長吳旻潔透露，這張聯名卡卡面設計以「時光紅」與「誠品綠」呈現，盼以此致敬創辦人吳清友先生。

凱基銀行攜手誠品推出「凱基誠品聯名卡」，最高享有 7% 回饋。(鉅亨網記者陳于晴攝)

凱基銀行董事長楊文鈞致詞時提到，15 年前第一次見到吳旻潔，當時她與誠品創辦人吳清友先生一同前往他的辦公室討論投資議題，尤其是在大陸投資，直到今天雙方才有實際的合作，吳清友先生一直是他很敬重的企業家，代表的不只是台灣努力、有拚勁的企業家，更是台灣文化的領航者與守護者，即便經過 Covid-19 和經濟衝擊，吳旻潔與現在的團隊依舊延續這樣的理念。

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楊文鈞表示，誠品不只是零售商，更是軟實力的展現，凱基雖然不是規模很大的發卡行，但台灣的信用卡生態因為科技發展已經出現質變，例如大家習慣綁定 Apple pay 等支付方式，信用卡不必侷限於皮夾大小，預期通用性將會減低，而是服務要有更好的價值，凱基沒想過要當最通用的卡，而是要當有服務價值的載具，希望這張卡變成在誠品實體店內或線上消費時的必需卡。

凱基銀個人金融處副總張焜泰簡報時指出，根據 Visa 調查發現，國人有高達 50% 的消費行為正轉化為對品味生活的實踐，其中包含品味購物、旅行及美食饗宴，顯現國人對於生活體驗和人文品味有高度的需求。而誠品致力打造複合式文化場域，提供以文化創意為底蘊的空間、商品和服務，為顧客創造美好生活體驗，此次推出「凱基誠品聯名卡」不僅滿足客戶需求，也聚焦誠品廣大會員的期待。

他透露，當初設計卡面時，雙方確實花了很多時間心力溝通，誠品已經很久沒有發行聯名卡了，除了要展現凱基 KGI 的企業價值，也要具有誠品代表性，最經典的代表就是誠品品牌專書《誠品時光》，因此，最終定調以「時光紅」與「誠品綠」兩款卡面設計，傳遞生活及人文美學，讓信用卡不只是支付工具，也是展現品味的風格配件。

吳旻潔會中感性地補充，一看到這個卡面設計提案時，就決定一定要用它，她回憶吳清友先生離開前，就是在簽《誠品時光》這本書，要獻給尊敬的朋友們與董事會成員等，這也是創辦人帶給誠品團隊的禮物，讓大家去體會創辦人就是 Kind(仁慈)、Grateful(感恩)、Inspiring(鼓舞人心) 的人。

吳旻潔會中感性地提及父親與卡面設計初衷。(鉅亨網記者陳于晴攝)

談及誠品今年營運狀況，吳旻潔指出，誠品會員數已達 400 萬名，去年在誠品整體場域不重複消費約有 150 萬名，雖然今年上半年經濟面臨擾動，但不重複消費累積會員數已超過 120 萬名，期待下半年會表現得更好，尤其是黑卡及金卡，「我們最希望去衝刺不管是在貢獻度上或回店頻率、訂單價等，這也是聯名卡能夠帶給誠品很好的優勢」。

吳旻潔透露，根據誠品新店的店長回報，6 月人流成長近 25%，光是新店一個月就有將近 90 萬的人流，預估一年至少突破千萬，甚至挑戰更高，以全台來看，新店為第一大店，南西排名第二，台中、台南與松菸店也都貢獻重要業績，3 家店今年搶當第三名，另外，位於台北中山地下書街誠品 R79 正在配合捷運地下街改裝，去年 1 月開業的 24 小時書店將在第三季改裝擴建，希望讓消費者有更好的體驗。

誠品線上方面，觀察上半年消費狀況，不重複會員數有望較去年同期成長 15%，到 50 萬人，這也是跟凱基銀行合作很好的底氣，整體會員對誠品的好感度及貢獻度，穩穩地始終都占營收 60% 以上，希望透過聯名卡能夠更好的款待及回饋這些會員，並與凱基銀共創更大的商機。

凱基誠品聯名卡採「時光紅」與「誠品綠」的卡面設計。(鉅亨網記者陳于晴攝)