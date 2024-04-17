〈星展投資展望〉金價未來1年續強上看2500美元 估美元指數Q3後才轉弱

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-17 16:30

星展銀行今 (17) 日發布 2024 年第 2 季投資展望，財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，星展修正美國聯準會下半年降息的預估，最快 7 月降 1 碼，第四季再降 1 碼，而美元第二季將維持強勢，第三季才有機會轉弱，此外，看好黃金價格繼續表現，未來 12 個月目標價從原先預估的每盎司 2250 美元上調到 2500 美元。

陳昱嘉指出，星展原先預估聯準會今年下半年會降息 4 碼，但美國通膨仍具黏性，對 Fed 造成壓力，因此，預估今年降息時程會延後，最快 7 月啟動，幅度下修至 1 碼，第四季再降 1 碼，預估 2024 年降息 2 次，2025 年預估每季各降 1 碼，今、明年總計 6 碼的幅度。

陳昱嘉進一步表示，若美國利率維持在 5% 的高檔水準，未來利息支出還是可能有變大的可能性，這樣對於一個國家的財政結構來說是不利的，因此認為聯準會還是有可能採取降息措施，而不會升息。

關於黃金價格屢創新高，陳昱嘉認為，現在的環境對於黃金來說是相對有利的，各國央行外匯存底儲備政策上，其實有分散到黃金的狀況，像是中國持續增加黃金部位，俄羅斯、卡達、新加坡亦有類似措施，部分新興市場因西方國家對俄國祭出制裁，因而增加黃金部位，這是一部分的買盤。

另一方面的買盤則為一般投資人，雖然黃金 ETF 的買盤還沒回來，但從黃金條塊、金幣的需求來看，確實有上揚的情況，基本上，這些因素都會支撐金價未來走勢。

陳昱嘉表示，接下來要觀察美元指數的變化，若降息明確，美元就有機會轉弱，美債殖利率同步下滑，反而會進一步支撐黃金走勢，因此，星展對於黃金的預估價，雖然較其他投行、機構低一些，但趨勢上是認為黃金有機會繼續表現，未來 12 個月目標價已上調至每盎司 2500 美元。