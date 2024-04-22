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〈蘋果新供應鏈名單〉南電重新入列 聯詠、嘉澤等四家遭剔除

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-22 10:30

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Apple示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

蘋果 (AAPL-US) 公布 2023 年度供應鏈名單，台廠有兩家獲納入、四家被剔除，其中，南電 (8046-TW) 暌違多年重返供應鏈名單，而去年首度入列的聯詠 (3034-TW) 僅待一年後就遭剔除，其餘如南亞科 (2048-TW)、嘉澤 (3533-TW)、鈦鼎科技等，也都遭剔除不在名單上。

觀察此次供應鏈名單，新進兩家台廠分別為南電與金箭印刷集團，南電過去是蘋果供應鏈名單常客，儘管多年不在名單上，但近年隨著客戶發展自製晶片，也持續供應 BT 載板、HDI 板給 PC 與行動裝置，象徵在客戶端市佔率持續提升，也帶動 2023 年也重返名單中。

聯詠則向來不評論單一客戶，不過，業界猜測，由於京東方去年因品質問題導致出貨時程遞延，原先預期年中出貨，但直到年底才開始出貨，連帶衝擊聯詠意外摔出名單。

除台廠外，此次中國廠商八進四出，成最大贏家，而印度塔塔集團旗下的塔塔電子因收購緯創 (3231-TW) 印度廠，今年也首度入列蘋果供應鏈名單中，成為全球供應鏈重塑的一大象徵。

另外，蘋果長期致力讓生產活動脫碳，因此推動供應商潔淨能源計畫 (Clean Energy Program Supplier)，也就是供應商承諾到 2030 年所有蘋果相關生產活動均採用 100% 的再生能源，此次名單也在首行以「綠色閃電」符號象徵有無加入該計畫，象徵與供應鏈一同脫碳的決心。

值得注意的是，此次一共有四家供應商並無加入供應商潔淨能源計劃，且全為美商，包括英特爾 (INTC-US)、微芯 (MCHP-US)、高通 (QCOM-US) 以及新思 (SYNA-US)。

台廠如台積電 (2330-TW)(TSM-US)、鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、華邦電 (2344-TW)、仁寶 (2324-TW)、新普 (6121-TW) 等都維持在名單上。

 

蘋果 2023 年度供應鏈納入名單
註冊地 供應商 中文名稱
台灣 Golden Arrow Printing Company Limited 金箭印刷集團
Nan Ya PCB Corporation 南電
中國 Baoji Titanium Industry Co., Ltd. 寶鈦股份
Jiuquan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. 酒泉鋼鐵
Jones Tech PLC 中石偉業科技
Paishing Technology Company 凱成科技
San"an Optoelectronics Co., Ltd. 三安光電
Shenzhen BSC technology Co., Ltd. 博碩科技
Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd. 東尼電子
Zhenghe Group 正和集團
印度 Tata Electronics 塔塔電子
日本 Tsujiden Company Limited 智積電
挪威 Nordic Semiconductor ASA 挪迪克半導體
   

 

蘋果 2023 年度供應鏈剔除名單
註冊地 供應商 中文名稱
台灣 LOTES Company Limited 嘉澤
Nanya Technology Corporation 南亞科
Novatek Microelectronics Corp 聯詠
Triotek Technology Incorporated 鈦鼎科技
中國 Jiangsu Gian Technology Company Limited 江蘇精研科技
MYS Group Company Limited 美盈森集團
Shenzhen Deren Electronic Company Limited 深圳市得潤電子
Winox Holdings Limited 盈利時
日本 Nippon Light Metal Holdings Company, Limited 日本輕金屬控股株式會社
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 日本製鐵
Panasonic Corporation 松下電子
美國 Lattice Semiconductor Corp 萊迪思半導體
The Chemours Company 科慕
韓國 Seoul Semiconductor Company Limited 首爾半導體
   

 






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