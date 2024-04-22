〈蘋果新供應鏈名單〉南電重新入列 聯詠、嘉澤等四家遭剔除

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-22 10:30

觀察此次供應鏈名單，新進兩家台廠分別為南電與金箭印刷集團，南電過去是蘋果供應鏈名單常客，儘管多年不在名單上，但近年隨著客戶發展自製晶片，也持續供應 BT 載板、HDI 板給 PC 與行動裝置，象徵在客戶端市佔率持續提升，也帶動 2023 年也重返名單中。

聯詠則向來不評論單一客戶，不過，業界猜測，由於京東方去年因品質問題導致出貨時程遞延，原先預期年中出貨，但直到年底才開始出貨，連帶衝擊聯詠意外摔出名單。

另外，蘋果長期致力讓生產活動脫碳，因此推動供應商潔淨能源計畫 (Clean Energy Program Supplier)，也就是供應商承諾到 2030 年所有蘋果相關生產活動均採用 100% 的再生能源，此次名單也在首行以「綠色閃電」符號象徵有無加入該計畫，象徵與供應鏈一同脫碳的決心。

蘋果 2023 年度供應鏈納入名單 註冊地 供應商 中文名稱 台灣 Golden Arrow Printing Company Limited 金箭印刷集團 Nan Ya PCB Corporation 南電 中國 Baoji Titanium Industry Co., Ltd. 寶鈦股份 Jiuquan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. 酒泉鋼鐵 Jones Tech PLC 中石偉業科技 Paishing Technology Company 凱成科技 San"an Optoelectronics Co., Ltd. 三安光電 Shenzhen BSC technology Co., Ltd. 博碩科技 Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd. 東尼電子 Zhenghe Group 正和集團 印度 Tata Electronics 塔塔電子 日本 Tsujiden Company Limited 智積電 挪威 Nordic Semiconductor ASA 挪迪克半導體