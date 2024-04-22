〈蘋果新供應鏈名單〉南電重新入列 聯詠、嘉澤等四家遭剔除
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-22 10:30
蘋果 (AAPL-US) 公布 2023 年度供應鏈名單，台廠有兩家獲納入、四家被剔除，其中，南電 (8046-TW) 暌違多年重返供應鏈名單，而去年首度入列的聯詠 (3034-TW) 僅待一年後就遭剔除，其餘如南亞科 (2048-TW)、嘉澤 (3533-TW)、鈦鼎科技等，也都遭剔除不在名單上。
觀察此次供應鏈名單，新進兩家台廠分別為南電與金箭印刷集團，南電過去是蘋果供應鏈名單常客，儘管多年不在名單上，但近年隨著客戶發展自製晶片，也持續供應 BT 載板、HDI 板給 PC 與行動裝置，象徵在客戶端市佔率持續提升，也帶動 2023 年也重返名單中。
聯詠則向來不評論單一客戶，不過，業界猜測，由於京東方去年因品質問題導致出貨時程遞延，原先預期年中出貨，但直到年底才開始出貨，連帶衝擊聯詠意外摔出名單。
除台廠外，此次中國廠商八進四出，成最大贏家，而印度塔塔集團旗下的塔塔電子因收購緯創 (3231-TW) 印度廠，今年也首度入列蘋果供應鏈名單中，成為全球供應鏈重塑的一大象徵。
另外，蘋果長期致力讓生產活動脫碳，因此推動供應商潔淨能源計畫 (Clean Energy Program Supplier)，也就是供應商承諾到 2030 年所有蘋果相關生產活動均採用 100% 的再生能源，此次名單也在首行以「綠色閃電」符號象徵有無加入該計畫，象徵與供應鏈一同脫碳的決心。
值得注意的是，此次一共有四家供應商並無加入供應商潔淨能源計劃，且全為美商，包括英特爾 (INTC-US)、微芯 (MCHP-US)、高通 (QCOM-US) 以及新思 (SYNA-US)。
台廠如台積電 (2330-TW)(TSM-US)、鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、華邦電 (2344-TW)、仁寶 (2324-TW)、新普 (6121-TW) 等都維持在名單上。
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