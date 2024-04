〈蘋果新供應鏈名單〉南電重新入列 聯詠、嘉澤等四家遭剔除

蘋果 2023 年度供應鏈納入名單 註冊地 供應商 中文名稱 台灣 Golden Arrow Printing Company Limited 金箭印刷集團 Nan Ya PCB Corporation 南電 中國 Baoji Titanium Industry Co., Ltd. 寶鈦股份 Jiuquan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. 酒泉鋼鐵 Jones Tech PLC 中石偉業科技 Paishing Technology Company 凱成科技 San"an Optoelectronics Co., Ltd. 三安光電 Shenzhen BSC technology Co., Ltd. 博碩科技 Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd. 東尼電子 Zhenghe Group 正和集團 印度 Tata Electronics 塔塔電子 日本 Tsujiden Company Limited 智積電 挪威 Nordic Semiconductor ASA 挪迪克半導體