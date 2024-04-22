〈財委會質詢〉保險業資金導入公建？黃天牧：標的不多 發包單位多以預算處理

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 12:31

立委羅明才等 17 人擬具保險法第 146 條之 4 條文修正草案，將保險業國外投資上限資金由 45% 調降至 25%。金管會主委黃天牧今 (22) 日表示，調降國外投資額度恐不利保險業資產負債配置，影響損益及金融市場穩定，決議不予修正。立委關切為何不引導保險業資金投入國內公共建設？黃天牧坦言，金管會有持續努力，但目前可投資標的不多，多數公建發包單位傾向以預算方式處理，必須跨部會溝通，他個人還是樂觀其成。

黃天牧於立法院財委會業務報告時表示，現行保險業國外投資額度最高不得超過該保險業資金之 45% (加計國際板債券，國外投資總額上限為保險業資金之 65.25%)，是保險業為履行對保戶承諾的保險契約責任，並進行資產負債配置管理，有其背景理由。

根據金管會統計，2024 年 2 月國內債券市場規模約 10.9 兆元 (公債約 6.08 兆元、公司債約 3.6 兆元，金融債約 1.22 兆元)，大多由國內金融機構持有，其中保險業投資 2.23 兆元。

黃天牧進一步指出，若修正國外投資額度上限為 25%，則國外投資總額上限將降為壽險業資金之 36.25%(25%*145%)，減少約 29% 的國外投資總額，金額約 9.26 兆元，移回國內，由於國內債券市場無法吸納這些資金，除可能不利保險業資產負債配置，影響損益，更會間接導致無法提供適足的保險商品。

立委王鴻薇及王世堅皆關切為何保險業資金難以投入國內公建？黃天牧表示，多數發包單位寧可用編列預算方式，事實上，2016 年就有建議第三航廈是否引導保險業投資。

黃天牧受訪時說明，時任金管會副主委之際，於某次行政院會上有提出非正式的建議，關於公共建設施工經費，發包單位是否考慮不要以編列預算方式支出，而是用證券化方式，引導保險業資金投入，但最終未獲採納，主要原因是證券化過程較為繁瑣。

黃天牧說，事實上，桃園市有多處下水道工程，因有固定收益，所以有保險業投資，黃天牧坦言，除了下水道、長照、焚化爐已有業者參與外，目前可投資標的確實不多，接下來要看跨部會對公建投資的態度，他個人認為樂觀其成，保險業並不會不願意投資公建。

黃天牧強調，關於保險資金的運用，並非錢投入到哪裡就是運用，年期、收益率必須跟負債面的保單匹配，期限夠不夠長。金管會多年來持續努力，提高控制比率、降低風險係數，因此，重點在於有沒有足夠的案源，案源提供的報酬率是否符合保險業的期待。

至於除了公建外，是否還有其他面向協助保險業資金引導到國內，黃天牧說明，事實上，綠能、風力發電等基礎建設，保險業都有積極投資，他們會去預估電費收入是否符合收益率。