蘋果執行長庫克：考慮在印尼設廠、計畫加大越南投資

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-04-17 16:50

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 周三 (17 日) 與印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 會面，並表示，這家公司正在「考慮」在印尼設廠的可能性。

庫克在結束對越南的訪問後，於周二抵達雅加達。他會見了印尼總統，並將在峇里島為一所蘋果開發者學院揭幕。他在會面後對記者說：「我們談到了總統希望看到在這個國家製造的願望，這是我們將會關注的事情。」

印尼佐科威政府多年來一直致力於將製造業引入該國，以推動經濟發展，而蘋果公司則尋求將其供應鏈從中國轉移出去，這家公司的大部分智慧型手機和平板電腦，都是在中國組裝的。

蘋果如今已將部分生產轉移到越南、印度，特別是先前中國因對抗新冠肺炎採取的封鎖政策，多次擾亂了該公司的產品出貨。

前一天，庫克在河內會見了越南總理范明正，他表示蘋果計畫加大在越南的投資，並增加對東南亞製造中心供應商的支出。

蘋果已經在越南生產了多種產品，包括 Airpods 和 Apple Watch。去年 12 月，蘋果將部分 iPad 生產從中國轉移到越南。蘋果的一些主要供應商，例如鴻海和立訊精密，也一直選擇加強其在越南的供應鏈。根據官方媒體報導，自 2019 年以來，蘋果已在越南製造上投資了 160 億美元。

Tufts 大學副教授 Chris Miller 表示：「鑑於中國經濟放緩，以及中國政府持續努力排擠外國公司並用國內品牌取而代之，蘋果公司希望找到替代製造方式。」