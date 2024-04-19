庫克本周接連訪問越南印尼！日經：蘋果盼在當地擴大供應鏈及分散風險

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-19 16:26

iPhone 手機製造商蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克本周造訪東南亞，分別訪問越南與印尼，除承諾擴大對越南生產基地的投資外，也考慮在印尼進行生產，在中美關係緊張日益激化的背景下，希望透過將供應鏈擴大至東南亞來分散風險。

庫克周三 (17 日) 與印尼總統佐科威舉行會談，並討論在印尼的未來投資計畫等議題，庫克在會後表示佐科威表達了蘋果產品在印尼生產的希望，並稱本土化生產也在蘋果考慮範圍之內。iPhone 等蘋果產品從未在印尼大規模生產。

根據德國調查公司 Statista 數據，截至今年 1 月，iPhone 在印尼智慧手機市占率僅 12%，在當地只排在第五名的位置，落後中國 Oppo 的 18% 跟南韓三星的 17% 等企業，僅排在第五名。

庫克周三還公佈在峇里島開設印尼第四家「Apple Developer Academies」來提供程式設計等培訓的計畫，希望透過在印尼培養技術人員，擴充支援 iPhone 的應用程式來擴大蘋果智慧手機在印尼的市佔率。此前蘋果已在雅加達近郊的萬丹省坦格朗 (Tangerang)、東爪哇省泗水(Surabaya) 等地設立 3 座培養基地，共有 2000 多人修完程式課程，九成畢業生在電子商務等領域工作。

根據印尼工業部介紹，包括新基地在內，目前蘋果在培養軟體技術人員上已投入 1.6 兆印尼盧比，而培養技術人員也回應了印尼規定，因為要在當地賣智慧手機，必須達成法律規定的在地採購比例，當地採購對象不僅限於智慧手機的零件，還有軟體，因此蘋果從 2018 年起一直在建立培養基地。

除印尼外，庫克周一 (15 日) 還對越南展開為期兩天的訪問，隔天也在河內會晤越南總理范明正並稱在越南的合作空間非常大，有意擴大蘋果在越南的投資，范明正也表示，準備成立一個工作小組來支持蘋果的投資和業務擴張。

此外，蘋果在越南北部的富壽省生產平板電腦 iPad，台灣與中國的 EMS 廠商如鴻海跟立訊均在當地設有工廠。