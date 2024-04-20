千呼萬喚！比特幣剛剛完成歷史性第四次減半！

鉅亨網新聞中心 2024-04-20 09:31

4 月 20 日上午 8 點 15 分，隨著比特幣網路達到第 84 萬個區塊，比特幣也完成了第四次減半。 在這次減半之前，比特幣礦工每成功挖出一個區塊，就可以獲得 6.25 枚比特幣的獎勵；減半後，數字降至 3.125 枚。 上一次減半發生在 2020 年 5 月 11 日。

比特幣減半完成後，比特幣價格小幅上漲，現報 6,3914 美元 / 枚。

比特幣市場供應量將從四月下旬開始大幅削減，根據比特幣減半前的價格（約 6.4 萬美元 / 個）計算，整個礦商產業未來一年損失或超 100 億美元。

什麼是比特幣減半？

作為加密產業的開山鼻祖，比特幣的每一次減半都備受全球投資者和市場分析師的關注。 比特幣減半是一個核心機制，旨在透過減少挖礦獎勵來控制其供應量，確保比特幣的稀缺性和價值。 該過程每四年自動發生一次，每次將新產生的比特幣數量減半，直到總量達到 2,100 萬枚。 這項機制不僅降低了新比特幣的發行速度，也有效抑制了通膨。

從 2009 年比特幣誕生至今，挖礦獎勵已從每個區塊的 50 BTC 降至 3.125 BTC，經歷了四次減半。 歷次減半均顯著提升了比特幣的市場價值，因為減少的供應在需求不變的情況下推高了價格。 下一次減半預計在 2028 年 2 月，屆時區塊高度將達到 1,050,000。 這一時間點取決於區塊的實際挖掘速度，儘管挖礦演算法目標出塊時間為 10 分鐘，實際時間可能會有所波動。

這次減半和過去有什麼不同？

回憶上一輪減半的加密牛市，是美元放水的牛市。

2020 年初，新冠疫情突襲，美國經濟驟然滑坡，失業率急升。 在此背景下，聯準會推出「零利率 + 量化寬鬆」貨幣政策工具組合，即將聯邦基金利率下限連續兩次大幅下調，由 1.5% 降至零，並宣布無限量購買國債和 MBS(抵押貸款支持證券)。 這是聯準會繼 2008 年「次貸危機」後，再次開啟大規模貨幣寬鬆過程。

那次貨幣「放水」的結果，聯準會資產負債表規模在 26 個月內擴張 1.1 倍，從 2020 年 1 月底的 4.2 兆美元，擴張到 2022 年 3 月底的 9 兆美元，增加 4.8 萬 億美元。 「放水」的絕對規模遠超過 2008 年次信貸危機時期。 更重要的是，這兩次貨幣「放水」後，物價這項重要的宏觀經濟指標走勢出現顯著差異。 同年，俄烏衝突引發全球能源、糧食價格快速上漲，也扮演推波助瀾的角色。

2020 年比特幣漲幅超過 300%，光是 12 月就上漲了近 50%。 此後，從 2021 年開春起比特幣飆升超過 120%，在 4 月中旬創下了近 65,000 美元的當時最高紀錄，開啟了過山車的走勢。

美國加密貨幣交易平台 Coinbase 在 4 月上市，首日掛牌估值達 860 億美元，是迄今為止規模最大的加密貨幣公司上市交易。 到了 5 月比特幣價格迎來了 35% 的下滑，然後在 11 月飆升至 69,000 美元的歷史新高。

電力成本飆升，科技巨頭拔得頭籌

據 The Miner Mag 稱，雖然在美國上市的礦商是該行業的代表，但他們僅佔該行業算力的 20% 左右，其餘的私人礦商在減半後可能會更加脆弱，因為對比上市公司 可以透過股票銷售籌集資金，私人礦商通常只能利用債務融資或風險資本來滿足自己的需求。 而對於在接下來幾個月，上市礦商可能會出售股票來週轉現金流的潛在舉動，市場交易者普遍押注挖礦業的股票將會下跌。 根據金融分析和科技公司 S3 Partners LLC 的估計，截至 4 月 11 日，15 只加密礦業股票的空頭權益總額接近 20 億美元。

總部位於德州奧斯汀的 Core Scientific 比特幣上市公司執行長亞當沙利文（Adam Sullivan）表示：「美國的能源極其有限。」「目前，礦商正在與世界上一些最大的科技公司競爭 ，這些科技公司正在努力尋找資料中心的空間，而這些資料中心也具有高能源消耗屬性。

新興的人工智慧產業正在吸引大量資本，這使得礦工更難從公用事業公司獲得優惠的電價。 亞馬遜公司宣布將在資料中心上花費近 1,500 億美元，而黑石集團則正在打造一個價值 250 億美元的資料中心帝國。 谷歌公司和微軟公司也在進行大量投資。

比特幣機會基金 (Bitcoin Opportunity Fund) 聯合管理合夥人大衛弗利 (David Foley) 先前表示，「人工智慧產業願意支付比特幣礦商上年支付的三到四倍的電費，這種情況正在全球範圍 內部發生。

鑑於大型科技公司穩定的收入來源，科技巨頭在從公用事業公司獲取電力方面也具有優勢，而加密貨幣挖礦收入則隨著比特幣價格的漲跌而波動。 加密貨幣挖礦服務提供商 Sunny Digital 首席執行官塔拉斯 · 庫利克 (Taras Kulyk) 表示：“鑑於科技公司強勁的收益，公用事業公司認為科技公司是更可靠的買家。”