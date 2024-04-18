比特幣減半在即 價格一度跌破6萬美元大關

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-18 02:30

比特幣交易價格周三 (17 日) 一度跌破關鍵的 6 萬美元關卡，創下 3 月 6 日以來新低。在區塊鏈軟體更新之前，比特幣的波動性加劇，而長期以來，區塊鏈一直被吹捧為看好這種加密貨幣。

比特幣最初 24 小時內下跌 5%，至 59,888 美元，截稿前跌幅收窄至 2.4%，報 60,939.89 美元，自 3 月 14 日達到創紀錄的 73,797 美元以來，比特幣已經下跌了約 18%。其他規模較小的加密貨幣，如以太幣、Solana 和狗狗幣同日也跟著跳水，不過隨後跌幅收窄，Solana 和狗狗幣轉漲。

另外包括 MicroStrategy(MSTR-US)、Coinbase(COIN-US) 和 Marathon Digital(MARA-US) 在內的加密相關股票也下跌，截稿前 MicroStrategy 和 Coinbase 周三盤中分別下跌 4.3% 與 2.2%，Marathon Digital 則上漲 2.12%。

比特幣價格的下跌是在備受期待的比特幣代碼更新之前發生的，最早將於周五進行。這個四年一度的事件被稱為「減半」，是比特幣價格的積極催化劑，因為它減少了區塊鏈新代幣的供應。但投資人擔心，在避險投資環境的背景下，價格是否已經消化了減半的影響，這引發了一場曠日持久的暴跌。

「減半」是指礦工透過挖礦獲得的獎勵「減半」。每當比特幣區塊鏈產生 21 萬個區塊時，比特幣區塊獎勵都會減半。比特幣的設計初衷之一，就是要成為一種通貨緊縮資產，隨著時間推移，其價值會不斷增加。因此，礦工獲得的比特幣獎勵必須隨著時間推移而減少，從而限制比特幣的總供應。

INDIGO Fund 的共同創辦人 Nathanaël Cohen 表示：「人們希望承擔風險，因為減半將是一個影響市場的事件，還是一個沒有被 ETF 掩蓋的事件，還有待觀察。還有一個宏觀因素 (中東緊張局勢) 給風險資產帶來了更大壓力。」

上周一波數位資產多頭部位的平倉潮加速比特幣的下跌。上周五價值約 7.8 億美元的看漲加密押注在 24 小時內被平倉。由於伊朗對以色列的攻擊，一些投資者開始厭惡風險，比特幣進一步下跌。