以伊衝突、減半事件即將發生 比特幣受激勵收復6.5萬美元大關

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-19 17:29

全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 今 (19) 日價格小幅上漲，從稍早跌破關鍵支撐位的跌幅中反彈至 6.5 萬美元左右，因以色列對伊朗發動攻擊的報導讓市場避險情緒升溫，加上市場聚焦於預計在明日到來的減半事件上。

加密貨幣借貸公司 Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 表示，猜測比特幣價格在每次減半後的走勢是市場每四年一次的盛大活動，若以之前的減半事件為例，比特幣價格應該不用到 8 個月就會上漲一倍。比特幣今年上漲約 40%。

比特幣上月曾創下 7 萬 3750 美元的歷史新高，部分得益於投資人對減半事件即將到來的狂熱情形，一部分原因則是美國監管機構批准好幾檔現貨比特幣 ETF。

現貨比特幣 ETF 為投資人提供一個了解比特幣走勢的工具，但卻不用承擔實際擁有數位貨幣的風險，數十億美元因此湧向現貨比特幣 ETF，並推升比特幣價格，而減半並無準確的發生時間點，目前大多數預測稱美國東部地區的減半時間將於當地時間今日晚上發生，亞太地區則將於當地時間周六 (20 日) 早上發生。

研究顧問業者 Pacific Street 常務董事 Gareth Rhodes 在今年稍早曾指出，從歷史經驗來看，每次減半都會導致某種看漲的價格走勢，這有其道理，因為隨著供應限制增加，價格會上漲。2020 年，比特幣礦工的「獎勵」從 12.5 個比特幣減少到 6.25 個比特幣，現在即將從 6.25 個降至 3.125 個。

軟體工程師兼著名加密貨幣評論家 Molly White 指出，目前尚不清楚過去的價格變動在多大程度上是由減半引起的，值得注意的是上次 2020 年 5 月減半事件發生時，恰逢新冠疫情爆發頭幾個月造成的大規模宏觀經濟變化，使得資金全面流入風險較高的資產類別如加密貨幣。

維拉諾瓦大學金融學教授 John Sedunov 也警告，不能保證減半事件發生會讓比特幣過去漲勢重演，尤其是必須考慮到宏觀環境跟採礦成本可能上升的情況。

雖然加密貨幣死忠支持者對比特幣長期看漲，但圍繞著減半這樣的事件的心理很難預測，減半後可能出現極端的價格波動情形