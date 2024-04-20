存款成本增+貸款成長放緩 美國中型銀行今年獲利仍有壓

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-20 11:35

華爾街分析師表示，受存款成本上升和貸款成長放緩拖累，今年多數時間內，美國中型銀行獲利仍將承受壓力。

Regions Financial 和 Huntington 股價收盤分別下跌 0.53% 和上漲 0.76%。Fifth Third 則因 Q1 獲利超出預期勁揚近 6%。

淨利差 (Net Interest Margin, NIM) 是衡量銀行獲利能力的關鍵指標，指的是貸款利息收入和存款利息支出的差額。

AJ Bell 投資分析師 Dan Coatsworth 表示：「2024 年對美國中小型銀行來說可能是個麻煩。」他指出，銀行在存款業務方面的激烈競爭、經濟狀況以及貸款成長疲軟等狀況。較大的銀行有優勢，因為人們認為它們更安全且通常提供更廣泛的服務。

由於利率上升阻礙貸款活動，多數美國中型銀行預估今年淨利息收入 (NII) 將出現下滑。

Argus Research 分析師 Stephen Biggar 認為，在下半年復甦之前，淨利息收入還會再下滑一季。利率長期走高對銀行來說是一把雙面刃，需要看到利率下滑，才能看到貸款成長改善。

Regions Financial、Fifth Third Bancorp 和 untington Bancshares 周五維持 2024 年利息收入下滑預期不變。競爭對手美國合眾銀行 (USB-US) 下修全年利息收入預期，KeyCorp(KEY-US)和 Comerica(CMA-US)本周則維持展望不變。

惠譽資深董事 Theresa Paiz-Fredel 表示，利率長期處在高檔的環境，將持續對地區銀行的淨利息收入構成挑戰，部分金融機構因融資成本上升或存款組合和定價變動，而面臨淨利息收入下滑的處境。

美國通膨高於預期，引發人們對於借貸成本將在長時間內維持較高水準的擔憂，令借款人在辦理房屋抵押貸款方面抱持觀望態度。

Piper Sandler 分析師本周稍早發布報告稱，貸款成長依舊非常疲軟，4 月第二周產業貸款總額僅成長 2.2%。