小摩：不要期待比特幣減半後會有多頭行情

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-04-19 17:20

摩根大通在周四 (18 日) 報告中表示：「我們預計比特幣價格在減半後不會上漲，因為它已經被定價了。」

所謂「減半」，就是礦工透過挖礦獲得的獎勵「減半」。每當比特幣區塊鏈產生 21 萬個區塊時，比特幣區塊獎勵都會減半，基本上每 4 年發生一次。本次減半發生後，礦工處理的每個區塊的獎勵，將從 6.25 BTC 降至 3.125 BTC。

這意味著礦工必須提高工作效率才能保持獲利。摩根大通的報告稱，規模較大的企業能夠承受這項變化。

這也意味著市場上的比特幣將會減少，一些產業觀察家認為這將提高該資產的長期價格。 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的摩根大通分析師則認為，市場已經吸收了減半的潛在影響。

摩根大通的分析顯示，在減半之後，由於市場仍處於超買狀態，比特幣價格可能會下跌。該行還指出，當前比特幣的價格仍高於其對比特幣 45000 美元的估值，這一估值是經波動性調整後與黃金的比較價格。