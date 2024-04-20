運動服飾市況疲軟 Nike、Lululemon將裁員數百人

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-20 07:11

Nike 周五 (19 日) 在勞工調整及再培訓通知法 (Worker Adjustment and Retraining Notification Act,WARN) 規定的一份通知中表示，位於俄勒岡州比弗頓 (Beaverton) 的總部辦公室將裁員 740 人，定於 6 月 28 日生效。

Nike 提交的裁員通知，是 2 月宣布裁員約 1600 人計畫的一部分，這相當於公司人力的 2%。

Lululemon 也在周四 (18 日) 提交的 WARN 通知中宣布將裁員 128 人，6 月 21 日生效。

Lululemon 發言人向《巴隆周刊》(Barron’s) 證實裁員消息，稱這是公司決定關閉較小的配送中心的一環，部分員工將被轉調至他處，包含公司近期在洛杉磯開設的配送中心。

Nike 周五收盤下跌 1.26% 至每股 94.53 美元，Lululemon 收漲 1.43% 至 352.47 美元。由於投資人擔心運動服飾需求成長陷入停滯，Nike 和 Lululemon 今年迄今分別下跌 12% 和 31%。

事實上，投資人對 Nike 的悲觀態度已持續一段時間。該股去年下跌 7.2%，遠遜於大盤的 20% 以上和 Lululemon 的 60%。分析師指出一系列可能影響 Nike 股價的原因，包含創新速度放慢、庫存混亂以及運動服飾領域競爭加劇。

Nike 管理層去年 12 月對消費者支出發出示警，警告可能影響銷售成長後，Nike 的跌勢跟著延續至今年。該公司在第三季財報電話會議上重申此前看法，表示今年上半年銷售額將下滑，消息令股價在 3 月下旬再次挫跌。

對同樣情況的擔憂情緒也使 Lululemon 股價承壓。在連續兩年銷售成長超過 20% 後，Lululemon 管理層預測本會計年度銷售額將成長 11% 至 12%，主要是因為美國消費環境「更具挑戰性」。