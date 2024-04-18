美上周初領失業金人數持穩 就業市場仍有彈性

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-18 23:20

美國勞工部 (DOL) 周四 (18 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數保持低點，顯示就業市場仍然強勁。由於美國經濟成長與勞動力市場展現彈性，再加上通膨上升，一些經濟學家認為聯準會 (Fed) 首次降息可能會到 9 月才開始，甚至有人懷疑今年是否會降息。

上周初領失業金人數保持低點，顯示就業市場仍然強勁。(圖：ZeroHedge)

截至 4 月 13 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.2 萬人，低於市場預期的 21.5 萬人，與修正後前值 21.2 萬人持平，4 周移動平均值報 21.45 萬人。

(圖：ZeroHedge)

截至 4 月 6 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 181.2 萬人，較修正後前值 181 萬人增加 2 千人，低於市場預期的 181.8 萬人，4 周移動平均值報 180.525 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 首席美國經濟學家法魯奇 (Rubeela Farooqi) 表示：「整體來說，美國企業裁員仍然很低，預估目前的趨勢仍會持續下去，就業市場的進一步調整將來自招聘放緩，而非裁員激增。」

另有市場分析指出，截至 4 月 13 日這一周的初領失業救濟人數表明，失業率很低。 4 月 13 日恰逢當月就業報告的調查周，勞動力市場繼續降溫，特別是在美國的某些地區，這表明情況比全國統計數據所顯示的更加多樣化，也不那麼樂觀。

Fed 主席鮑爾本周二談話時沒有就何時可能降息提供任何指引，而是表示限制性貨幣政策可能要持續更長一段時間。金融市場最初預估 Fed 將在 3 月首次降息，但隨後又被推遲到 6 月，至今再延遲到 9 月，因今年前三個月就業市場和通膨數據繼續出人意料地上升。

另外，Fed 昨日公布的最新「褐皮書」報告稱，自 2 月底以來，就業「整體上略有成長」，而且幾個地區報告稱，保留員工的情況有所改善，其他地區則指出，一些公司裁員。