〈台幣〉轉升1.02角至32.376元 2因素造成波動風險加劇
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-18 18:23
新台幣今 (18) 日全日交易並未見 32.5 元價位，資金匯入態度再次轉強，終場收在 32.376 元，升值 1.02 角，由於資金拋補熱絡，台北外匯經紀公司成交值再度放大至 14.57 億美元；不過，法人提醒，國際不確定因素大，包括聯準會恐延後降息、以色列仍不排除對伊朗回擊等，密切連動匯市。
新台幣今日高低價差 1.4 角，最高見到 32.34 元，大幅高於昨日的高點 32.45 元，也未再貶破 32.5 元心理關卡，終場收在 32.376 元，升值 1.02 角。
法人指出，已有不少經濟學家和智庫認為聯準會恐怕最快 9 月才會降息，甚至不排除要延到明年，勢必牽動國內資金動能的變化，使台北股匯市的震盪更加劇。
統一投顧分析，美國最新 CPI 和核心 CPI 數據、零售銷售數據均高於市場預期，加上多位聯準會官員放鷹，市場預期降息時點已延後，加上近期中東地緣政治風險攀升，也不利通膨緩解，仍須留意中東情勢發展。
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