台股量價齊揚 全體券商Q1稅後大賺263億元 年增逾6成
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-18 16:13
台股今年以來屢創新高，站穩 2 萬點之上，證交所今 (18) 日公布 3 月全體證券商稅後純益 100.95 億元，較上月成長 15.75 億元 (約 18.49%)，累計 1 至 3 月全體證券商稅後純益 263.16 億元，較去年同期成長 101.97 億元 (約 63.26%)。
根據統計，3 月份大盤總成交值約 10.002 兆元，月增 97.47%，使證券商經紀手續費收入較上月成長；3 月份自營之證券評價損失較多，使證券商自營業務純益較上月衰退 16.27 億元 (約 37.31%)；3 月份證券商承銷業務純益亦較上月衰退 3.9 億元 (約 42.81%)。
在大盤總成交值增加的帶動下，累計今年度 1 至 3 月證券商經紀手續費收入較去年同期成長；本期自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務純益較去年同期成長 40.49 億元 (約 72.78%)；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長 5.83 億元 (約 33.82%)。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇