〈以伊衝突〉CNN：以色列考慮小規模回擊伊朗 還沒正式通知美方準備如何反擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-17 09:01

華府消息人士透露，美國預料以色列反擊伊朗的範圍會有限度，因為美國官員正試圖避免衝突演變成中東區域戰爭。

據《CNN》周二（16 日）報導，一名美國高階官員表示，以色列軍方尚未正式通知美方回擊伊朗的時間與方式。另一位消息人士說，美國情報顯示，以色列考慮對伊朗本土發動小範圍、有限度的攻擊。

另據以色列媒體報導，以色列戰時內閣周二連續第三天開會，商討對伊朗行動的回應。多名官員明確表示，將反擊伊朗的軍事行動，但戰時內閣在如何反制、何時回擊等方面仍未達成共識。

同時，以色列官員說，以色列不希望反制行動引發中東緊張局勢升級，期望本輪回應之後，雙方可以停止相互攻擊。

以色列國會外交和國防委員會主席 Yuli Edelstein 說：「希望伊朗能理解，持續相互襲擊不符合他們的利益，我方沒興趣啟動全面戰爭，也不是要報復，我方是需要確保伊朗不要悄無聲息地每周向我們發動飛彈和無人機攻擊。」

眼下各國正在減緩中東緊張局勢奔波，德國外交部長 Annalena Baerbock 周二前往以色列，試圖緩和以色列與伊朗的緊張關係。埃及外長也說，他與以色列、伊朗外長討論了維護中東和平的問題。

伊朗總統府周二也發表聲明，稱總統萊希當天與俄羅斯總統普丁通話時表示，任何進一步損害伊朗利益的行為都會受到更強烈、更大規模的反擊。