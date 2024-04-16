〈以伊衝突〉以色列戰時內閣決定強力回敬伊朗 但不會引發區域戰爭

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-16 11:00

伊朗上周六（13 日）直接攻擊以色列本土，國際社會高度以色列準備如何回應，戰時內閣已決定強力回敬伊朗，但以國不會引發更廣泛戰爭。

據以色列第 12 頻道電視台周一報導，以色列戰時內閣已決定「明確有力地」反擊伊朗襲擊，目的是表達以國立場：伊朗大規模攻擊以國，以國不會就這麼算了。

根據《華爾街日報》周一報導，以色列考慮的選項包括網路攻擊，以及「對伊朗石油基礎設施等關鍵國有網站進行有針對性的攻擊」。

不過，以色列不希望反擊行動引發地區戰爭，或破壞協助以國對抗伊朗的聯盟。以色列並計劃與美國協調行動。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）周一也表示，以國將有所回應。他在視察南部內瓦庭軍事基地（Nevatim）時說：「伊朗向以色列的領土射這麼多飛彈、巡弋飛彈、無人機，以國會有所回應。」

哈勒維給出伊朗發動報復行動以來最明確回應，證實以色列將進行反擊。