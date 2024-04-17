尚渤投資保守估美大選後才降息 看好投等債最受惠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-17 18:24

美國近來經濟表現強勁，但通膨尚未回到聯準會的目標水準，尚渤投資投資研究總監暨基金經理人 Jeffrey Klingelhofer 認為，房價和 CPI 的黏性成分使得 Fed 未來降息空間受限，但仍有機會採取預防性降息，預估大選後才可能降息 1 碼，相較多數機構預測保守，而投資等級債將成最受惠的債券資產類別之一。

Jeffrey 說明，自 2023 年第 4 季聯準會風向轉變以來，股票和債券市值出現大幅增長，近期財富增長成為消費的利多因素之一，然而，通膨的黏滯性，使聯準會降息時程搖擺不定，這讓原本預期一路順遂的債市，在 2024 年第 1 季出現了震盪。

美國房價和 CPI 的黏性成分使得聯準會未來降息空間受限，但市場還不能宣布戰勝衰退，平均而言，衰退會在首次升息後十個季度開始，而此次升息循環始於 2022 Q1，這意味著經濟仍有步入衰退的風險。

根據彭博資料顯示，截至 2024/3/31，投資等級債 (LUACTRUU Index) 殖利率達 5.3%，遠優於過去十年長期平均 3.5%，非常具有投資吸引力，且投資等級債的違約率也相當低，從 2001 年到 2022 年，有 14 年違約率為 0%，2008 年金融海嘯期間最高的年度違約率僅為 0.75%，這顯示投資等級債擁有較佳的 CP 值。

Jeffrey 指出，目前高收益公司債利差定價過度樂觀，截至 2024/3/31，利差水準為 299 個基本點，並未合理反應總體不確定性，而較窄的利差，也將使未來資本利得空間相對受限。此外，根據標準普爾全球評級信用研究與洞察預估，至今年 12 月，高收益公司債違約率將從去年 12 月的 4.5% 升至 4.75%，違約風險不可不防。

尚渤投資等級債券基金主要聚焦美國高信評企業債及政府債，所有標的於買進時都必須是投資等級，最少 65% 為 A 級或以上，高品質債券波動度低，有助於抵禦市場下行風險。

此外，該基金投資組合存續期間通常在 2-4.5 年，在目前美債殖利率呈現倒掛情況下，存續期較短的債券收益率更具吸引力。未來在預防性降息實施後，短債相對長債也更具殖利率收斂空間，可望創造更好的資本利得機會。