吸引外資大放利多 泰、星及柬埔寨、寮國提供稅率優惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-18 18:59

因應臺灣政府積極推動新南向政策，加深與東南亞國家的合作並創造更多發展機會。安永昨 (17) 日舉辦「備受關注的東南亞投資機會與挑戰」研討會，邀請各國專家分享當地貿易發展狀況與經驗，許多國家如越南已實施全球最低稅負制，對跨國企業的稅負有一定影響，而泰國、新加坡及柬埔寨、寮國等則依投資條件不同給予稅率優惠。

歷經疫情、戰爭重創、美中貿易戰及科技戰等地緣政治因素，改變全球的商業模式及政治經濟情勢，更影響企業的供應鏈布局及製造重心轉移。尤其是東南亞區域國家的合作為企業帶來商機與挑戰。

綜觀東南亞的自由貿易協定網絡最新發展及切入策略，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年指出，新型的區域合作倡議為新趨勢，特別是近年在科技創新、美中貿易戰、環保意識抬頭及疫情等因素影響下，全球區域經濟整合有新發展趨勢，韌性供應鏈、關鍵礦物、數位貿易、淨零碳排等議題逐漸倍受重視，成為新型態區域合作談判的重要內容，臺灣也在積極加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)。

劉大年認為臺灣未來的策略，除期望加入 CPTPP，並建構全面性的臺美經貿協定、努力於其他 FTA(自由貿易協定) 的突破、推動 ECFA 後續談判。

安永亞太地區稅務營運長 Eng Ping Yeo 剖析東協與臺灣之間的貿易關係，因應全球最低稅負制，他認為應該從財務補足稅務影響、規劃機會和對於激勵措施的影響、包含更新 IT 系統、建立新的報告流程；非財務部分，必需有新的監管及申報要求、避免少繳稅或不正確申報帶來的風險、非財務報表披露內容以及營運結構考慮事項。

針對製造業及進出口業發達的泰國與越南，安永越南執業會計師 Anh Tuan Thach 分享越南供應鏈重大變革及全球最低稅負制實施動態。越南海關總署擬將境內交易取代現地進出口交易，此規定將重大影響跨國企業在越南的交易模式；越南已確定實施全球最低稅負制，跨國集團應持續關注最新法令動態，以評估是否適用，以及對於租稅優惠的影響。

安永泰國執業會計師 Kasem Kiatsayrikul 分享泰國工業發展的驅動模式。泰國的稅務激勵措施有 BOI(泰國投資促進委員會) 提供系列的投資優惠措施以及 EEC 發展計畫。BOI 優惠措施包含如依據不同的產業補助，有長達 8 年或 13 年的企業所得稅減免、投資補助等，降低企業營運的成本；以及非稅收優惠措施，如外資土地擁有權、允許僱用有經驗的外籍人士等。

安永越南中文服務平臺執行總監曹耀文解析柬埔寨及寮國投資的優勢及風險。柬埔寨的投資項目，針對投資的行業、經營活動、投資規模給予高達 9 年的免稅期以及 6 年的減稅期優惠，與其他東亞國家也陸續簽定自由貿易協定以避免雙重課稅。寮國專注於發展加工和製造業以及運輸和物流服務，串接中國、泰國、越南等國家的價值鏈，提供稅收優惠及已有多個自由及區域貿易協定生效。

針對新加坡、印尼、印度布局的供應鏈設計及風險，安永聯合會計師事務所會計師周黎芳談到，2024 年新加坡預算配合 BEPS2.0 支柱二，並推出額外的租稅優惠稅率，如新增 15% 稅率適用於發展和擴張激勵、智慧財產權發展激勵、全球貿易商計畫；新增 10% 稅率 適用於金融和財政中心 (FTC) 激勵和飛機租賃計畫 (ALS)；以及可退還投資稅收抵減 (RIC) 計畫，鼓勵企業進行大規模投資；此外，新加坡於 2024 年度實施資本利得課稅制度，適用範圍為外國企業處分境內資產，包含股票、債券及不動產等，需留意課稅方式、課稅之交易內容及豁免規定。