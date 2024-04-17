美股重點新聞摘要2024年04月17日
鉅亨網新聞中心 2024-04-17 08:06
今日操盤前瞻
日本 4 月路透短觀製造業、非製造業指數
英國 3 月 CPI
美股財報 (4/17 盤前)：艾司摩爾 (ASML)、Volvo(VLVLY)
IMF 上修今年全球經濟成長預期至 3.2% 但警告下行風險仍在
國際貨幣基金 (IMF) 小幅上調對今年全球經濟成長預期，原因是美國和一些新興市場表現強勁，不過同時也警告，在持續通膨和地緣政治風險背景下，前景仍然謹慎。閱讀全文...
Fed 主席鮑爾：通膨降溫缺乏進展 高利率可能持續更長時間
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (16 日) 表示，儘管美國經濟在其它方面表現強勁，但通膨尚未回到 Fed 的目標水準，短期內降息的可能性進一步降低。雖然通膨率持續降溫，但目前政策狀況應該保持不變。閱讀全文...
需求疲軟、裁員消息衝擊 特斯拉市值一度跌破 5000 億美元
美國電動車龍頭特斯拉股價延續今年以來的跌勢，市值一度跌破 5,000 億美元，該公司本周宣布的裁員消息進一步惡化投資人對這家電動車製造商的信心。自去年 4 月以來，特斯拉市值從未低於 5,000 億美元。閱讀全文...
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