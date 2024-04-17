美股重點新聞摘要2024年04月17日

鉅亨網新聞中心 2024-04-17 08:06

今日操盤前瞻

日本 4 月路透短觀製造業、非製造業指數

英國 3 月 CPI

美股財報 (4/17 盤前)：艾司摩爾 (ASML)、Volvo(VLVLY)

IMF 上修今年全球經濟成長預期至 3.2% 但警告下行風險仍在

Fed 主席鮑爾：通膨降溫缺乏進展 高利率可能持續更長時間

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (16 日) 表示，儘管美國經濟在其它方面表現強勁，但通膨尚未回到 Fed 的目標水準，短期內降息的可能性進一步降低。雖然通膨率持續降溫，但目前政策狀況應該保持不變。閱讀全文...