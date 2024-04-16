IMF上修今年全球經濟成長預期至3.2% 但警告下行風險仍在

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-16 22:50

國際貨幣基金 (IMF) 小幅上調對今年全球經濟成長預期，原因是美國和一些新興市場表現強勁，不過同時也警告，在持續通膨和地緣政治風險背景下，前景仍然謹慎。

IMF 周二 (16 日) 在其《世界經濟展望》(World Economic Outlook)報告中表示，今年全球經濟活動將成長 3.2%，較 1 月預測高出 0.1 個百分點，而對 2025 年預測維持在 3.2% 不變。外媒預測，今年全球經濟成長率為 2.9%、明年為 3.1%。

儘管上修預測，但 IMF 仍警告，高借貸成本和財政支持退出正在給短期的經濟成長帶來壓力，而由於生產率低下和全球貿易緊張局勢，中期前景仍處在數十年來最疲弱的水準。

IMF 首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 表示，調查結果表明，在經歷了一系列經濟危機之後，全球經濟正在走向「軟著陸」，目前經濟前景面臨的風險大致平衡。他在部落格中寫道：「儘管預測悲觀，但全球經濟仍具有很強的彈性，經濟穩定成長和通膨放緩的速度幾乎與上升的速度一樣快。」

值得注意的是，IMF 預估今年的全球整體通膨率將從去年平的 6.8% 下調至 5.9%，明年將繼續降至 4.5%，已開發經濟體將比開發中經濟體更早回到通膨目標。

對此古林查斯表示：「隨著全球經濟接近軟著陸，主要央行近期的首要任務是確保通膨平穩下降，既不要過早放鬆政策，也不要拖得太久，以免導致目標低於預期。」

他補充說：「與此同時，隨著各國央行採取較少限制的立場，重新將重點放在實施中期財政整頓上，以重建預算操作和優先投資的空間，並確保債務的可持續性。」

受房地產市場低迷影響，中國經濟依然疲軟，被列為全球經濟面臨的一系列潛在下行風險之一。此外，地緣政治擔憂、貿易緊張、主要經濟體通膨下降路徑的分歧以及長期高利率引發的價格飆升也包括在內。不過積極的一面是，更寬鬆的財政政策、通膨下降和人工智慧 (AI) 的進步被認為是潛在的成長動力。

各經濟體成長展望

IMF 將美國今年的經濟成長預期從 1 月的 2.1% 上調至 2.7%，略微下調歐元區的預期，稱過去幾年收緊貨幣政策和能源成本上升的滯後效應將損害經濟活動。

全球第二大經濟體中國今年和明年的經濟成長分別預估 4.6% 和 4.1%，與 1 月的預測持平。中國疲軟的房地產行業和國內需求將拖累經濟活動，IMF 警告稱，中國出口過剩商品可能引發與其他國家的貿易緊張關係。

在主要經濟體中，俄羅斯的經濟成長預期提升幅度最大，今年和明年分別達到 3.2% 和 1.8%，增幅分別為 0.6 和 0.7 個百分點，原因是隨著全球油價攀升，俄羅斯對印度和中國的石油出口強勁。印度今年的經濟成長預期從 6.5% 上調至 6.8%。

下修低收入國家經濟成長預期

IMF 還警告，與世界其他地區相比，低收入國家表現令人擔憂，並下調對低收入國家經濟成長預期。由於美元走強、食品、燃料和化肥價格高漲的影響，這些國家的通膨率高於預期。