〈台幣〉股匯逃殺！貶破32.5元大關 近8年首見

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-16 10:15

在美元強彈、資金快速出走的衝擊下，台北股匯市雙殺，加權指數今 (16) 日盤中重挫超過 400 點，多方拚守 2 萬點關卡，新台幣也一舉貶破 32.5 元心理大關，是 2016 年 6 月下旬以來首見，開盤一小時最低來到 32.514 元，貶值 1.36 角，貶幅近 0.4%。

市場預期，美國 6 月降息的機率已不到 20%，且年底前降息幅度恐由 3 碼減至 2 碼，再加上中東緊張局勢加劇，進一步促使資金轉向美元避風港。

央行外匯局長蔡炯民日前曾指出，3 月央行有調節匯市「拋匯阻貶」；進入 4 月後，由於中東局勢緊張，目前看來匯市震盪恐較 3 月大，有待觀察後續央行再見到較強勁的阻貶動作。

新台幣今日以 32.39 元、貶值 1.2 分開出後，隨即快速走弱，連破 32.4、32.5 元關卡，貶值超過 1.3 角。

觀察主要亞幣，在美元指數續彈升達 0.7% 的衝擊下，韓元重挫 0.7%，新台幣貶近. 4%，泰銖貶 0.3%，星元貶 0.2%，日圓、人民幣和港幣小貶 0.05% 上下。