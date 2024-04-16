台股急殺逾500點破月線先別太悲觀 2大觀盤指標其實弱中透強

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-16 12:21

台股加權指數今 (16) 日盤中跌點超過 530 點，直接摜破 2 萬點整數大關，預估成交值則飆上 5300 億元，帶量殺盤，據法人統計，史上曾出現 17 次盤中跌點超過 500 點的情況，不過，法人分析 2 個原因，其實大盤還是弱中透強，惟跌破月線後的技術指標翻空，短線最好狀況是先量縮整理。

法人指出，儘管台股遭受國際的系統性風險衝擊，事實上整體悲觀情緒並不高，原因在於，(1) 跌停家數並不多，僅 14 家，甚至還有近 10 檔個股漲停，(2) 台股最貴的「千金族群」設計 IP 股當起護國群山，M31(6643-TW) 一度亮燈漲停，股后世芯 - KY(3661-TW) 也漲半根停板，顯示多頭買盤仍有意逢低進場。

不過，須留意的是，市場預期原物料價格因中東局勢緊繃恐大漲，通膨壓力再度轉強，美國聯準會恐因此延後首次降息時點，整體資金動能的變化勢必對台股各族群有影響，尤其對第一季漲多股較不利，可先觀察在外資撤離之際，內資是否承接穩盤。

元大投顧看好，政策加持的延續性包括國防軍工、重電電力、循環資源類股，依舊是 520 前市場熱點，惟目前近 40% 個股位於月線下方，代表資金調整益加劇烈。