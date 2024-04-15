高盛稱黃金牛市「不可動搖」 提高年底目標價至2700美元

鉅亨網新聞中心 2024-04-15 16:10

高盛在最新報告中，將年底金價預期從每盎司 2300 美元上調至 2700 美元，稱黃金目前處於「不可動搖的牛市」中。

高盛分析師在報告指出，「由於聯準會降息仍可能成為緩解今年晚些時候 ETF 逆風的催化劑，以及美國大選周期和財政環境帶來的右尾風險，黃金的看漲傾向仍然明顯。」

在中東持續衝突的避險需求帶動下，金價周一 (15 日) 大幅上漲，交易價格接近歷史新高，過去兩個月金價上漲幅度約 20%。

高盛說：「以中國為首的亞洲零售需求，是由對經濟穩定和貨幣貶值的擔憂推動的，尤其是與中國房地產行業相關的擔憂。」

高盛認為，實際利率、成長預期、美元和 ETF 流動等傳統因素。都不足以解釋今年迄今金價走勢的速度和規模。

高盛表示，需要和平解決中東和烏克蘭問題、解決中國成長擔憂以及聯準會大幅鷹派調整導致升息，才能抑制金價上漲。