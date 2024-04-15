高盛稱黃金牛市「不可動搖」 提高年底目標價至2700美元
鉅亨網新聞中心 2024-04-15 16:10
高盛在最新報告中，將年底金價預期從每盎司 2300 美元上調至 2700 美元，稱黃金目前處於「不可動搖的牛市」中。
高盛分析師在報告指出，「由於聯準會降息仍可能成為緩解今年晚些時候 ETF 逆風的催化劑，以及美國大選周期和財政環境帶來的右尾風險，黃金的看漲傾向仍然明顯。」
在中東持續衝突的避險需求帶動下，金價周一 (15 日) 大幅上漲，交易價格接近歷史新高，過去兩個月金價上漲幅度約 20%。
高盛表示，受持續的避險需求和央行購買的推動，金價屢創新高，另外，金價還受到中國家庭實物需求的支撐，黃金創紀錄的上漲，並未損害購買意願。
高盛說：「以中國為首的亞洲零售需求，是由對經濟穩定和貨幣貶值的擔憂推動的，尤其是與中國房地產行業相關的擔憂。」
高盛補充說，對美國財政可持續性的擔憂，加上選舉周期帶來的增量風險，可以被視為醞釀結構性恐懼的另一個特徵，對黃金購買產生積極影響。
高盛認為，實際利率、成長預期、美元和 ETF 流動等傳統因素。都不足以解釋今年迄今金價走勢的速度和規模。
高盛表示，需要和平解決中東和烏克蘭問題、解決中國成長擔憂以及聯準會大幅鷹派調整導致升息，才能抑制金價上漲。
高盛表示：「但現實是，這些事態發展綜合起來的近期潛力較低，這支撐了我們對金價持續看漲勢頭的預期。」
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