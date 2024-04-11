〈美股早盤〉3月PPI報喜緩解市場緊張情緒 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-11 21:46

美股主要指數周四 (11 日) 漲跌互現，此前 3 月生產者物價指數 (PPI) 指數增幅低於預期，緩解投資人對通膨頑強難降的擔憂，讓聯準會 (Fed) 今年降息的希望繼續存在。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.01%，費城半導體指數漲近 0.4%。

美國公布最新通膨數據低於預期後，美股開盤前主要指數期貨收復失地，凸顯 Fed 實現 2% 通膨目標的道路並不平坦。與此同時，由於歐洲央行 (ECB) 確定 6 月首次降息路徑，歐元匯率走跌。

ECB 公布 4 月利率決策，如預期一致維持三大主要利率不變，存款機制利率為 4%、主要再融資利率為 4.5%、邊際貸款利率為 4.75%，與經濟學家預期測相符。值得注意的是，ECB 暗示將降息，表示大多數潛在通膨指標正在放緩，如果我們相信通膨將達到 2%，利率可能會下降，發出更明確「降息」訊號。

美國勞工部 (BLS) 周四公布數據顯示，3 月 PPI 年增 2.1% ，低於經濟學家預期的 2.2% ，不過高於前值 1.6%；按月來看增速為 0.2%，低於經濟家預期的 0.3%，但也高於前值的 0.6%。

剔除波動較大的食品和能源後，3 月核心 PPI 年升 2.4%，高於經濟學家預期的 2.3% ，前值 2.0% 上修至 2.1% ；按月來看增速為 0.2%，符合經濟學家預期 ，較前值 0.3% 小幅回落。

此外，美國上周初領失業金人數降至 21.1 萬，低於市場預期的 21.6 萬人，也低於修正後前值 22.2 萬人；續領人數則升至 181.7 萬人，高於市場預期的 180 萬人，前值下修至 178.9 萬人。

截至台北時間周四（11 日）22 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 0.52%，至每股 122.83 美元

記憶體晶片製造商美光科技周四表示，4 月 3 日發生在台灣的地震將使其動態隨機存取記憶體 (DRAM) 供應量損失高達中個位數百分比。該公司在台灣設有四個辦事處。台灣在全球晶片供應鏈中占有重要地位，地震引發了人們對潛在中斷的擔憂。美光表示，地震後 DRAM 生產尚未全面啟動；但補充指出，其長期 DRAM 供應能力不會受到影響。

Nike(NKE-US) 早盤股價上漲 3.46%，至每股 92.08 美元

運動服飾品牌商 Nike 周四與包括肯亞馬拉松明星基普喬格和英國短跑名將史密斯在內的運動員，一起推出為其贊助的球隊提供的奧運裝備，並看好這些頂級運動員代言可以幫助其贏得更多的日常消費者。經過長期的銷售低迷，今年夏天的巴黎奧運會為 Nike 提供了一個新的機會，將全世界的注意力引向其高性能產品，例如零售價 285 美元的 Alphafly 3 馬拉松鞋。

莫德納 (MRNA-US) 早盤股價上漲 0.04%，至每股 107.18 美元

莫德納 (Moderna) 周四表示，由於疫情後對新冠病毒疫苗的需求下降，該公司已暫停在肯亞建造疫苗生產設施的計劃。該公司曾在 2022 年表示，將在肯亞工廠投資約 5 億美元，每年向非洲大陸供應多達 5 億劑 mRNA 疫苗。該公司還計劃最快於 2023 年開始在非洲灌裝新冠疫苗。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 PPI 年增 2.1%，預期 2.2%，前值 1.6%

美國 3 月 PPI 月增 0.2%，預期 0.3%，前值 0.6%

美國 3 月核心 PPI 年增 2.4%，預期 2.3%，前值 2.1%

美國 3 月核心 PPI 月增 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國上周初領失業金人數報 21.1 萬，預期 21.6 萬，前值 22.2 萬

美國上周續領失業金人數報 181.7 萬，預期 180 萬，前值 178.9 萬

華爾街分析：

高盛資產管理公司表示，正在從科技股中逐步退出，並將資金投入更有性價比的公司。高盛多資產解決方案聯席投資長 Alexandra Wilson-Elizondo 表示，高盛正在增持能源股，以避險通膨和地緣政治風險。