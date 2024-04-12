美上周初領失業金人數降至21.1萬 寫5周新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-12 00:00

美國勞工部 (DOL) 最新公布數據顯示，上周初領失業金人數降至 5 周以來低點，再次顯示就業市場的強勁態勢，不過同期續領失業金人數攀升，寫下今年 1 月以來新高。

截至 4 月 6 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.1 萬人，低於市場預期的 21.6 萬人，較修正後前值 22.2 萬人減少 1.1 萬人，4 周移動平均值報 21.425 萬人。

截至 3 月 30 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 181.7 萬人，較修正後前值 178.9 萬人增加 2.8 萬人，高於市場預期的 180 萬人，4 周移動平均值報 180.275 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

每年的這個時候，由於復活節、逾越節和公立學校的春假 (時間每年都在變化)，失業金申請人數往往不穩定。儘管如此，數據顯示第二季初就業市場仍保持健康，3 月就業成長加速，失業率從 2 月的 3.9% 降至 3.8%。

美國就業市場似乎未受到聯準會 (Fed) 連番升息影響，而且經濟也以高於平均水準的速度成長，每月仍有大量新的就業職缺。