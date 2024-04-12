美上周初領失業金人數降至21.1萬 寫5周新低
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-12 00:00
美國勞工部 (DOL) 最新公布數據顯示，上周初領失業金人數降至 5 周以來低點，再次顯示就業市場的強勁態勢，不過同期續領失業金人數攀升，寫下今年 1 月以來新高。
截至 4 月 6 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.1 萬人，低於市場預期的 21.6 萬人，較修正後前值 22.2 萬人減少 1.1 萬人，4 周移動平均值報 21.425 萬人。
截至 3 月 30 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 181.7 萬人，較修正後前值 178.9 萬人增加 2.8 萬人，高於市場預期的 180 萬人，4 周移動平均值報 180.275 萬人。
每年的這個時候，由於復活節、逾越節和公立學校的春假 (時間每年都在變化)，失業金申請人數往往不穩定。儘管如此，數據顯示第二季初就業市場仍保持健康，3 月就業成長加速，失業率從 2 月的 3.9% 降至 3.8%。
美國就業市場似乎未受到聯準會 (Fed) 連番升息影響，而且經濟也以高於平均水準的速度成長，每月仍有大量新的就業職缺。
牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 副首席經濟學家 Michael Pearce 在給客戶的一份報告中寫道：「儘管企業招聘成長正在放緩，但由於經濟中的裁員水準較低，淨就業成長仍然強勁，而且從初申領失業救濟人數數據來看，沒有跡象表明情況正在發生變化。」
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