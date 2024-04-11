跟隨大客戶台積電腳步 晶片材料製造商Soitec擬在美國建廠

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-11 19:29

根據外媒周四 (11 日) 報導，法國半導體材料生產製造商 Soitec 考慮在美國建廠，伴隨其最大客戶之一的台積電 (2330-TW) 腳步，後者因擴大從亞利桑那州到德州的工廠規模獲得美國補助。

Soitec 執行長 Pierre Barnabé 受訪時表示，除了現有的新加坡、比利時和法國工廠外，正在考慮在美國再蓋一座工廠，作為發展業務的選擇之一。 Soitec 提供絕緣層上覆矽 (SOI) 晶圓，用於 IC 製造，公司總部位於法國貝爾南 (Bernin)，台積電是其最大客戶之一。

台積電本周獲得美國 116 億美元的補助和貸款，在亞利桑那州蓋第三家工廠。華府正試圖將先進晶片製造技術引進美國本土，因與中國的緊張關係凸顯全球大部分半導體依賴該地區的風險。

Barnabé 說：「我們的世界正在脫鉤，我們需要參與近來。在美國 (建廠) 也能讓我們更快解決客戶問題。」

與其他晶片產業公司一樣，伴隨著美國試圖遏制其他競爭對手的科技業，Soitec 正在努力應對越來越多的對中國限制。Barnabé 表示，雖然半導體出口管制帶來挑戰，但預料不會影響公司對中國的銷售。

他說，雖然 Soitec 不能再像中國授權先進技術，但與上海新傲 (Shanghai Simgui technology Co.) 的合作關係仍然很重要，雙方早在 10 年前就簽下技術許可。